Esta modelo, que tiene vitiligo, muestra con orgullo sus manchas.

positividad corporal
Anaëlle G.
@the.two.tone / Instagram

En las redes sociales, algunas personalidades dejan huella con su estilo, otras con su mensaje. La modelo y actriz estadounidense Amy Deanna encarna ambas cualidades. Al vivir con vitiligo, muestra con confianza sus manchas e inspira a una comunidad cada vez mayor con su autenticidad.

Belleza sin filtros

Amy Deanna comparte regularmente fotos y videos en Instagram donde su vitiligo es totalmente visible. Desde retratos luminosos y sesiones de moda hasta looks cotidianos y expresiones naturales, ella elige no ocultar lo que forma parte de su historia.

Sus manchas blancas, que contrastan con su piel oscura, se han convertido en un rasgo distintivo. Donde algunos verían una diferencia que ocultar, ella ve una singularidad que celebrar. Su universo visual transmite un mensaje sencillo pero poderoso: la piel no tiene por qué ser uniforme para ser bella. No necesita ser "corregida" para irradiar belleza.

¿Qué es exactamente el vitíligo?

El vitíligo es una afección cutánea que provoca la despigmentación en ciertas zonas de la piel. Concretamente, se manifiesta con la aparición de manchas más claras, a veces en la cara, las manos u otras partes del cuerpo. Esta afección no afecta a la belleza, el valor ni la confianza de una persona. Sin embargo, los cánones estéticos han invisibilizado durante mucho tiempo los diferentes tonos de piel. Al mostrar con orgullo su vitíligo, Amy Deanna contribuye a cambiar estas percepciones y a normalizar realidades que aún rara vez se representan.

Una pionera en el mundo de la belleza

La modelo acaparó titulares al convertirse en la primera mujer con vitiligo elegida por CoverGirl para una campaña de la base de maquillaje truBlend. Esto representó un poderoso símbolo en una industria donde los estándares han estado muy arraigados. Ver piel con vitiligo en una campaña internacional transmitió un mensaje claro: la belleza no se define por un solo color, textura o modelo. Amy Deanna explica con frecuencia que su vitiligo forma parte de su identidad, no es su rasgo definitorio. Es una forma de recordarnos que una persona nunca se define únicamente por su apariencia.

Una comunidad golpeada en lo más profundo de su ser.

Bajo sus publicaciones abundan los mensajes positivos. Muchos elogian su carisma, elegancia y la seguridad que irradia. Otros describen un impacto más personal: personas afectadas por el vitíligo o problemas de imagen corporal explican que por fin se sienten representadas. Algunas afirman atreverse a mostrar su piel de forma diferente gracias a ella. Este tipo de visibilidad es de suma importancia. Verse reflejado en una imagen pública puede ayudar a cambiar la autoimagen.

La perfección no es el objetivo.

El éxito de Amy Deanna subraya un punto crucial: la autenticidad suele tener un impacto mucho mayor que las imágenes pulidas y estandarizadas. Sus fotografías no buscan borrar las características únicas, sino celebrarlas. Y eso es precisamente lo que las hace tan atractivas. En un mundo saturado de filtros y retoques, ver a una mujer mostrar su piel tal como es puede resultar profundamente liberador.

A través de su trayectoria, Amy Deanna demuestra que cada cuerpo, cada tono de piel y cada característica única tiene su lugar en la esfera pública. Sus imperfecciones no son un defecto que deba ocultarse, sino una parte visible de una identidad rica, segura y radiante. Su mensaje es claro: no necesitas ajustarte a un ideal rígido para ser extraordinaria. ¿Y si la verdadera tendencia, en última instancia, es aceptar lo que te hace única?

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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