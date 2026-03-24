"Nunca he tenido miedo de envejecer": a sus 77 años, esta modelo celebra su edad con orgullo.

El envejecimiento sigue siendo un tema delicado, a menudo rodeado de expectativas y temores. Sin embargo, algunas figuras públicas optan por hablar de ello de manera diferente. A sus 77 años, Maye Musk (madre de Elon Musk) muestra una visión serena de la edad y afirma tener una relación armoniosa con su apariencia.

Envejecer, una experiencia para disfrutar.

En su libro "Una mujer hace un plan", así como en sus redes sociales, Maye Musk comparte una idea sencilla: nunca le ha temido al envejecimiento. Para ella, las marcas del tiempo —tanto en el rostro como en el cuerpo— no son defectos que corregir, sino huellas de una vida vivida. Esta perspectiva también está ligada a su historia familiar, en particular al ejemplo de su madre, quien se mantuvo activa hasta bien entrada la edad adulta sin preocuparse por su apariencia.

El mensaje de Maye Musk resuena porque ofrece una perspectiva diferente sobre el paso del tiempo. El envejecimiento no se presenta como una pérdida, sino como una continuación. Por supuesto, cada persona experimenta esta evolución de manera distinta. Algunos la aceptan con facilidad, otros no tanto, y todas estas experiencias son válidas.

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Una presencia notable en las redes sociales.

Lejos de desaparecer del ojo público, Maye Musk es muy activa en Instagram. Comparte de todo, desde campañas de moda hasta recuerdos de su juventud y momentos más personales. En los comentarios, muchos usuarios elogian su visibilidad y energía, considerándolas a menudo una fuente de inspiración. Ver a una mujer mayor de 50 años ocupando espacios mediáticos, modelando para marcas y expresándose públicamente sigue siendo relativamente inusual.

Sin embargo, esta visibilidad no es del agrado de todos. Algunos internautas son más reservados, incluso críticos, señalando en particular su condición de madre de Elon Musk, lo que, según ellos, contribuye a aumentar su fama. Otros cuestionan la imagen de autoaceptación que proyecta, sugiriendo que podría haberse sometido a cirugía estética, lo que aviva a veces acalorados debates en los comentarios.

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Una imagen de belleza que evoluciona, suavemente.

Como imagen de importantes marcas de moda y cosmética, Maye Musk encarna una belleza que abraza la edad sin intentar borrarla. Su presencia en campañas publicitarias contribuye a ampliar, al menos en parte, estas representaciones.

Dicho esto, si bien esta visibilidad representa un avance, sigue siendo limitada. Maye Musk, no obstante, cumple con muchos de los estándares de belleza valorados en la industria: figura, rasgos y códigos estéticos. En otras palabras, ver modelos de todas las edades en la moda o en la televisión es un avance positivo, pero aún queda mucho por explorar en cuanto a la diversidad de cuerpos, rostros y orígenes.

En definitiva, con su frase, que se ha convertido casi en un mantra, Maye Musk nos invita a la reflexión. Su trayectoria nos recuerda que es posible mantenerse visible y ambiciosa a cualquier edad. Y, sobre todo, que también se puede afrontar el envejecimiento con cierta ligereza de espíritu.