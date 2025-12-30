Search here...

Vestida con atuendo playero, esta mamá celebra sus estrías y su cuerpo post embarazo.

positividad corporal
Léa Michel
@brunna.teixeira_/Instagram

En Instagram, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) conmovió recientemente a miles de seguidores al compartir una foto suya en ropa de playa, mostrando con orgullo las huellas de la maternidad. Lejos de filtros y retoques, acompañó esta publicación con un poderoso mensaje sobre la aceptación del cuerpo y la autocompasión.

"No eres un número, eres un ser humano."

En su publicación, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) escribió unas sentidas palabras: “Durante mucho tiempo, nos han enseñado a medir nuestro valor con números: el peso en la báscula, la talla de ropa, las calorías o los “me gusta”. Pero nada de esto nos define. No eres un número. No eres tu reflejo en un espejo demasiado duro. Eres un ser humano completo: complejo, luminoso, digno”. Así, nos invita a repensar el valor personal no a través de la apariencia, sino a través de la gratitud por el cuerpo, capaz de dar vida, conmover, reír y crear recuerdos.

Una celebración de la bondad corporal

En su publicación, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) también nos recuerda que la positividad corporal no significa amar cada parte de uno mismo en todo momento. Para ella, significa tratarse con cariño, respetar el propio cuerpo incluso cuando la autopercepción se vuelve más crítica. Su mensaje es una oda a la libertad: atreverse a usar la ropa que nos gusta, comer lo que nos nutre, cuidarnos sin culpa y, sobre todo, sentirnos "suficientes" tal como somos, aquí y ahora.

Una ola de reacciones positivas

Los comentarios abundaron bajo la publicación: "¡Eres magnífica!", "¡Gracias por este conmovedor mensaje!", "¡Una verdadera inspiración!". Cientos de internautas elogiaron el auténtico testimonio de esta madre, que resalta la verdadera belleza, a menudo muy alejada de los irrealistas estándares de las redes sociales.

Más allá de una simple foto, el planteamiento de Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) destaca un movimiento cada vez más presente: el de la reconciliación con el propio cuerpo, especialmente después del embarazo, con sus marcas, sus cambios... y toda su historia.

Prueba looks vacacionales de tallas grandes y da una auténtica lección de confianza.

