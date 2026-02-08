Esta animadora demuestra que la disciplina no se trata sólo de la apariencia física.

Es una imagen que se ha vuelto viral. Ha acumulado más de un millón de visualizaciones e ilustra a la perfección el poder de este deporte, a menudo subestimado o reducido a meros gestos. Una animadora, que antes ocupaba el centro de la cancha como guardia derecha, hace girar a su compañera con una facilidad desconcertante. Juntos, ejecutan los movimientos más técnicos de una animadora. Y el base, Brandon Gray, además de reequilibrar la balanza de género en este equipo predominantemente femenino, demuestra que los abdominales no son esenciales para amortiguar las piruetas de sus compañeras.

Una actuación de positividad corporal que se volvió viral

Este video se ha vuelto viral y ha provocado una oleada de aplausos. Un animador llamado Brandon Gray lanza a su compañera, Ashlyn Pinner, por los aires como si no pesara nada. La levanta con una mano, como un trampolín humano, y la hace girar sobre la palma de la mano como bailarinas en una caja de música. Una auténtica fuerza de la naturaleza, carece de los músculos prominentes que suelen asociarse con las animadoras, y eso es precisamente lo que le ha valido una cantidad impresionante de "me gusta". Esta actuación, una poderosa campaña por la diversidad , es una proeza tanto estética como física.

De la noche a la mañana, el dúo, que suele realizar estas espectaculares acrobacias para los estudiantes de la Universidad del Sur de Florida, pasó de la intimidad de la vida estudiantil al éxito en internet. En las redes sociales, que se han convertido en su escaparate, los usuarios no paran de elogiarlo. "Se nota que las chicas se sienten seguras con él", dice una. "¡Hace que este trabajo tan difícil parezca tan fácil! Hay que ser increíblemente fuerte para lograrlo", añade otra.

En el imaginario colectivo, la animación es un pasatiempo de instituto, una actividad para "chicas populares". Sin embargo, no es solo una atracción visual ni una mera actuación de fondo; es una auténtica sinfonía de cuerpos. Es un deporte que exige flexibilidad, agilidad, fuerza y explosividad. Como demuestra Brandon Gray, no se necesitan bíceps abultados, un abdomen marcado ni un físico escultural para girar con tu pareja. Descrito como la "estrella del campus", un título honorífico en Estados Unidos, este animador, con su complexión titánica, es también un ejemplo brillante de inclusión en un deporte que aún se aferra a un ideal de " masculinidad ".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brandon (@brandongray_usf)

Un recordatorio esencial: el peso no es igual al talento

Antes de unirse al equipo de animadoras y codearse con los pompones, Brandon Gray, de 23 años, era un jugador imparable en el campo, improvisando rutinas con el balón de rugby. Ahora, aprovecha al máximo sus músculos para el equipo de animadoras de su escuela. Participa en competiciones locales como la Sunshine Stunt Battle. Fue en este escenario, de hecho, donde comenzó su éxito.

Su complexión y físico podrían haber sido un factor decisivo, especialmente en esta disciplina que se basa en las apariencias y se adhiere al ideal del hombre delgado. Sin embargo, ha demostrado con creces su valía. Realiza solo movimientos acrobáticos que suelen requerir varios brazos y se realizan típicamente en grupo. Es la personificación de la expresión "fuerza silenciosa". Basta con verlo en acción para comprenderlo. Este extraordinario animador da la impresión de movimientos simples, cuando en realidad, estos requieren horas de entrenamiento.

Sigue el salto mortal hacia atrás y el doble salto mortal de su compañero sin despeinarse. Aún más impresionante, se mantiene imperturbable, incluso con una mujer de unos 50 kilos en la punta de sus dedos. Descendiente de Thor o Thanos, esta animadora posee un poder que los entusiastas del fitness no pueden igualar, ni siquiera levantando pesas.

Desafiando los estándares de belleza asociados a este deporte

Este deporte exige flexibilidad, pero la fortaleza mental necesaria para la disciplina es todo lo contrario. En la animación, los hombres suelen tener un físico similar al de las mujeres, que son prácticamente idénticas, diferenciándose solo en el color del pelo. Estos caballeros, a menudo llamados para aumentar la altura de las animadoras y mejorar su rendimiento, no tienen ni una pizca de grasa, ni siquiera un pequeño rollito asomando bajo sus camisetas estampadas. A veces, los atributos físicos parecen anteponerse al talento, como si los músculos prominentes fueran necesarios para justificar la fuerza.

Puede que este animador sea más pesado que el promedio, pero posee una fuerza hercúlea innegable. Claro, su cuerpo parece blando, pero su interior es como hormigón armado. Sus músculos están recubiertos de carne, pero es capaz de hazañas que cinco muñecos Ken difícilmente podrían replicar. Y eso es valioso para nosotros, ya que todavía asociamos el sobrepeso con la descuido o el sedentarismo.

Esta animadora, que inspira una gran simpatía y aporta un toque humano al deporte, se ha convertido, sin quererlo, en un símbolo de cambio. Desafía los cánones de belleza con una gracia innata. Reivindica a todas aquellas que, en algún momento, se sintieron "demasiado gordas" para practicar deportes. La moraleja de la historia: ser de talla grande es una gran ventaja.