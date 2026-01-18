Search here...

Nadia Aboulhosn, la modelo de talla grande que está redefiniendo la moda a su manera

Léa Michel
Nadia Aboulhosn, modelo de tallas grandes nacida en Orlando, Florida, está redefiniendo la moda inclusiva con su estilo y activismo a favor de la positividad corporal. De ascendencia libanesa-estadounidense, tiene más de 700.000 seguidores en Instagram, donde comparte contenido de moda, belleza y estilo de vida, inspirando a miles de mujeres a aceptar todas las formas corporales.

Un comienzo autodidacta en la moda

A los 22 años, Nadia se mudó a Harlem, Nueva York, y lanzó su blog en 2010 para expresar su pasión por la moda, rechazando los estándares elitistas tras ser rechazada por FIT. Su primera sesión de fotos con la revista Seventeen para una sección de "curvy" marcó su entrada en el mundo de la moda, seguida de una victoria en el concurso de modelos de American Apparel. Posteriormente, modeló para publicaciones como Vogue Italia, Cosmopolitan y Marie Claire, y apareció en campañas para marcas como Addition Elle y Boohoo.

Una carrera como diseñador comprometido

Nadia destaca en el diseño con una colección cápsula de otoño de 2015 (14 piezas en tallas 12-24, minimalistas y de inspiración militar), presentada en la Semana de la Moda de Nueva York y vendida en Lord & Taylor. Lanzó botas altas diseñadas para muslos más voluminosos —un éxito que se agotó dos veces— y líneas para Boohoo Plus, demostrando que la moda debe adaptarse a todos los tipos de cuerpo. También aparece en vídeos como "everyBODYisflawless" para promover la autoaceptación.

Influencia e impacto cultural

Pionera de la positividad corporal, Nadia colabora con H&M, Pat McGrath y Lord & Taylor, y organiza conferencias como Create and Cultivate. Su aplicación de pago ofrece podcasts y contenido exclusivo, fortaleciendo su comunidad en torno a la autoaceptación y el emprendimiento femenino. A sus 37 años, es una voz líder para una industria más diversa, alejada de los estereotipos de la figura "delgada como una modelo".

En resumen, Nadia Aboulhosn encarna una revolución de la moda: accesible, inclusiva y auténtica, demuestra que el estilo trasciende tallas y edades. Su trayectoria, de autodidacta a icono, inspira a las mujeres a aceptar su cuerpo y marcar tendencias, impulsando a la industria a evolucionar hacia una mayor inclusión.

Este café emplea únicamente a mujeres que han sufrido quemaduras con ácido y cambia las percepciones.

