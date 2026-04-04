"Complaciente": ¿Está la dificultad para decir no relacionada con un rasgo de personalidad común entre las mujeres?

Decir sí cuando uno quiere decir no, evitar la tensión, querer que todos estén contentos… Si esto te suena familiar, no estás solo. Este comportamiento, a menudo llamado «complacer a los demás», intriga a los psicólogos y plantea la pregunta: ¿de dónde proviene esta dificultad para establecer límites?

¿Qué es exactamente "complacer a los demás"?

El deseo de complacer a los demás no es un diagnóstico médico, sino una forma de describir la tendencia a anteponer las necesidades de los demás a las propias. Esto puede manifestarse como una búsqueda constante de aprobación, el temor a decepcionar a los demás o un reflejo para evitar conflictos.

En psicología, este comportamiento a veces se relaciona con mecanismos de afrontamiento desarrollados con el tiempo. En otras palabras, es posible que hayas aprendido, consciente o inconscientemente, que complacer a los demás te ayuda a ser aceptado, apreciado o a mantener la paz a tu alrededor.

Algunas investigaciones también vinculan esta tendencia con un rasgo de personalidad llamado "amabilidad", derivado del modelo de los "Cinco Grandes". Este rasgo se refiere a la disposición a cooperar, a mostrar empatía y a priorizar las relaciones armoniosas. Estas son cualidades valiosas, pero a veces pueden llevar a descuidarse a uno mismo.

¿Por qué este rasgo se asocia a menudo con las mujeres?

Diversos estudios de ciencias sociales sugieren que este comportamiento puede verse influenciado por nuestra socialización. Desde temprana edad, a algunas personas —y en particular a las mujeres— se les inculca la importancia de ser consideradas, conciliadoras, evitar conflictos y ser empáticas. Si bien estas expectativas no son universales, persisten en muchos contextos culturales.

Como resultado, decir que no a veces puede percibirse como "grosero", "egoísta" o "demasiado directo", lo que puede dificultar la autoafirmación. Con el tiempo, estas normas pueden arraigarse e influir en cómo expresas tus necesidades. Esto no significa que todas las mujeres busquen complacer a los demás, ni que este comportamiento sea exclusivo de ellas. Sin embargo, la presión social puede desempeñar un papel importante en su desarrollo.

Cuando el deseo de complacer se vuelve agotador

Ser cariñoso, atento y empático son verdaderas fortalezas. Sin embargo, cuando esto se hace constantemente a expensas de las propias necesidades, el equilibrio puede volverse frágil. Los especialistas en salud mental enfatizan que la dificultad para decir no puede provocar agotamiento emocional, estrés o frustración. Al intentar constantemente cumplir con las expectativas de los demás, se puede perder de vista lo que es importante para uno mismo.

Esta dinámica también puede generar relaciones desequilibradas, especialmente si no tienes límites claros. Esto no significa que debas volverte indiferente a los demás. El reto consiste más bien en encontrar un equilibrio entre la generosidad y el respeto por uno mismo.

Aprender a decir no (sin sentir culpa)

Buenas noticias: establecer límites es una habilidad que se puede aprender. Los psicólogos suelen hablar de asertividad, que es la capacidad de expresar tus necesidades con claridad respetando las de los demás. Esto puede empezar con cosas sencillas: tomarse un momento para pensar antes de responder, reformular una petición o expresar una negativa con calma.

Decir que no no te convierte en mala persona. Al contrario, te permite conservar tu energía, tu equilibrio y conexiones más auténticas. La idea no es renunciar a tu empatía —que es una gran virtud— sino integrarla en una historia donde tú también importas.

El concepto de «complacer a los demás» pone de manifiesto una realidad compleja: querer complacer a los demás es humano, pero no debería ir en detrimento del propio bienestar. No existe una única manera correcta de decir no o establecer límites. Lo importante es construir una forma de relacionarse que respete tanto la generosidad como el espacio personal. Porque cuidar de los demás es aún más sostenible cuando uno mismo se incluye en el cuidado.