Según la psicología, ¿por qué algunas personas sienten que siempre tienen "mala suerte"?

Quizás conozcas a alguien que dice atraer la mala suerte… o tal vez tú mismo te sientas así a veces. Sin embargo, la psicología demuestra que esta sensación de infortunio a menudo se debe menos a la mala suerte real que a cómo el cerebro interpreta los acontecimientos. La buena noticia es que nuestra percepción no es fija.

El cerebro retiene más fácilmente lo negativo.

El primer mecanismo en juego es el sesgo de negatividad. En pocas palabras, nuestro cerebro tiende a dar más importancia a las experiencias desagradables que a las neutrales o positivas. Un tren retrasado, un mensaje perdido, café derramado en tu camiseta favorita… estos pequeños contratiempos suelen dejar una impresión más fuerte que un viaje tranquilo o un día sin problemas.

Investigadores como Roy Baumeister y sus colegas han demostrado que los acontecimientos negativos suelen tener un mayor impacto psicológico que los positivos. Como resultado, es posible que sientas que las cosas malas siguen sucediendo, mientras que los buenos momentos pasan más desapercibidos.

Cuando crees en la mala suerte… la ves por todas partes.

Otro mecanismo bien conocido es el sesgo de confirmación . Cuando alguien cree que tiene mala suerte, tiende a fijarse más en cualquier cosa que parezca confirmar esa creencia. ¿Pierdes el autobús? «Claro». ¿Encuentras el lugar perfecto para estacionar cinco minutos después? Es probable que ese detalle pase desapercibido.

Al cerebro le encanta validar lo que ya cree que es cierto. Si te consideras desafortunado, corres el riesgo de acumular mentalmente todas las pruebas que lo confirman, olvidando todo lo demás.

La sensación de control lo cambia todo.

La psicología también se refiere al locus de control, un concepto desarrollado por Julian Rotter . Este concepto describe cómo explicamos lo que nos sucede. Algunas personas tienden a pensar que sus vidas dependen principalmente de factores externos: la suerte, el destino, otras personas, el azar. Esto se conoce como locus de control externo.

Otros sienten que pueden influir más en los acontecimientos mediante sus decisiones, acciones o actitud. Cuando uno siente que todo depende de fuerzas externas, es más fácil sentirse a merced de los acontecimientos… y, por lo tanto, acosado por la mala suerte.

Tras varios contratiempos, puede aparecer el desánimo.

El psicólogo Martin Seligman desarrolló la teoría de la indefensión aprendida. Esta teoría describe lo que puede ocurrir cuando una persona experimenta varias experiencias negativas consecutivas: termina creyendo que no tiene ningún control sobre lo que le sucede.

Una posible consecuencia: menos audacia, menos esfuerzo, anticipar lo peor o rendirse antes incluso de intentarlo. Esto no es falta de valía o capacidad. Es un mecanismo psicológico que puede afectar a cualquiera tras un periodo difícil.

Las personas "afortunadas" no deben todo a la casualidad.

El psicólogo Richard Wiseman estudió el concepto de suerte con cientos de participantes. Su trabajo sugiere que las personas que se consideran afortunadas suelen adoptar comportamientos que crean oportunidades.

Por ejemplo, podrían estar más abiertos a cosas nuevas, más atentos a su entorno y más inclinados a aprovechar oportunidades inesperadas. En otras palabras, la suerte no siempre es una simple cuestión de azar: también puede estar relacionada con la forma en que uno se desenvuelve en el mundo.

El cerebro busca significado en todas partes.

A nuestro cerebro le encanta comprender, conectar y explicar. Incluso cuando los eventos no tienen ninguna relación, a veces busca un hilo conductor. ¿Tres sucesos inesperados en la misma semana? La mente podría concluir rápidamente: "Últimamente estoy teniendo muy mala suerte". Cuando, en realidad, a veces se trata simplemente de... una cuestión de azar.

En resumen, tener esta sensación a veces es humano. No significa que estés condenado a atraer problemas. A menudo, este sentimiento refleja principalmente sesgos cognitivos naturales. Dar un paso atrás, observar lo que va bien y reconocer tus recursos y capacidad de acción puede cambiar tu perspectiva. En definitiva, la "mala suerte" a veces es menos una realidad que una historia que el cerebro cuenta con demasiada insistencia.