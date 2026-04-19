Los expertos afirman que el estilo de escritura puede revelar ciertos rasgos de la personalidad.

¿Y si tu letra revelara algo sobre ti? En esta era digital, la escritura a mano sigue fascinando a los investigadores. Un estudio reciente sugiere que podría revelar ciertos rasgos de personalidad… pero no de una manera tan sencilla como se podría pensar.

Cuando la ciencia se interesa por tu escritura

Los investigadores Daniel Gagiu y Dorin Sendrescu han explorado una idea fascinante: analizar la escritura a mano para descubrir pistas relacionadas con la personalidad. Para ello, utilizaron tecnología de aprendizaje profundo capaz de examinar detalles muy precisos de la escritura.

Su modelo se centró en cuatro elementos clave: la línea base (si la escritura asciende o desciende), la inclinación de las letras, el espaciado entre palabras y la presión aplicada al papel. Estas características se compararon con un marco de referencia bien conocido en psicología: el Indicador de Tipo Myers-Briggs (MBTI), que clasifica las personalidades según diferentes preferencias.

Resultados interesantes… pero no mágicos.

Los resultados del estudio son bastante impresionantes desde el punto de vista técnico. El sistema fue capaz de reconocer ciertas características de la escritura a mano con una precisión de hasta el 96 % y de estimar indicadores de personalidad con una fiabilidad de entre el 83 % y el 91 %.

Esto sugiere que podría haber vínculos entre tu estilo de escritura y ciertos rasgos de tu personalidad. En otras palabras, tu escritura podría reflejar, al menos en parte, cómo piensas o te expresas. Sin embargo, ten cuidado de no sacar conclusiones precipitadas.

Una personalidad no puede resumirse en una sola hoja de papel.

Los propios investigadores destacan un punto crucial: la personalidad humana es compleja, llena de matices e imposible de resumir en unos pocos rasgos visibles en papel. La letra puede variar según el estado de ánimo, el nivel de cansancio, el bolígrafo que se utilice o incluso el contexto en el que se escriba. Una nota garabateada a toda prisa no tendrá el mismo estilo que una carta escrita con esmero.

Además, herramientas como el MBTI se basan en categorías que solo capturan una pequeña parte de la riqueza de una persona. En otras palabras, tu escritura no te define. Puede reflejar ciertas tendencias, pero nunca cuenta tu historia completa.

Cuestiones éticas que no deben ser ignoradas

Este tipo de investigación también plantea cuestiones importantes, sobre todo en áreas sensibles como el reclutamiento y la evaluación psicológica. La idea de que alguien pueda analizar la escritura de una persona para deducir su personalidad podría generar problemas de confidencialidad, sesgo e interpretación. Por lo tanto, los investigadores presentan su enfoque como una herramienta exploratoria, no como un método fiable para "interpretar" a alguien de forma definitiva.

Una nueva forma de ver tu escritura a mano

Lo que este estudio pone de relieve es el potencial de las tecnologías modernas para analizar detalles visuales muy sutiles. La inteligencia artificial permite ahora observar patrones que el ojo humano no siempre detecta.

Más allá de la tecnología, también nos recuerda algo sencillo: tu letra es una forma de expresión personal. Evoluciona, se adapta, te acompaña en tus estados de ánimo, tus emociones y los momentos de tu vida. Ya sea pulcra, desordenada, ligera o deliberada, forma parte de tu singularidad. Y esta singularidad no puede reducirse a un perfil ni a una etiqueta.

En definitiva, si bien tus escritos pueden revelar a veces ciertas tendencias, siguen siendo ante todo un reflejo vivo, conmovedor y único de tu forma de ser en el mundo.