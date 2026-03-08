Acompañar a tu hijo a una entrevista de trabajo: el nuevo hábito de la Generación Z

Antes, nuestros padres nos animaban desde lejos en nuestras primeras entrevistas de trabajo y nos incitaban a ser ingeniosos. Ahora, acompañan a sus hijos en sus empresas y los guían en su incorporación al mercado laboral, igual que lo hicieron en sus primeros días de escuela.

¿Llevar a tus padres a la entrevista es la nueva norma?

Los jóvenes adultos disfrutan de la idea de salir de casa para comer dulces a todas horas, jugar toda la noche, dejar los platos amontonados en el fregadero y estar fuera hasta la madrugada sin tener que dar explicaciones. Sin embargo, a pesar de esta sed de independencia, les cuesta cortar el cordón umbilical y dependen de sus padres para cada pequeña tarea. Los ven como sus mentores, sus consejeros personales. Los llaman cuando se pierden frente al panel de control de la lavadora e incluso cuando no están seguros de si su hamburguesa está bien hecha (sea vegana o no).

Puede que la Generación Z tenga chatGPT en sus bolsillos, pero aún prefiere preguntarles directamente a sus padres. Aunque les gusta actuar como adultos, sus viejos hábitos de la infancia resurgen rápidamente, especialmente en el desconocido mundo laboral. Para impresionar en las entrevistas de trabajo, estos jóvenes llegan con un amuleto de la suerte que ocupa mucho más espacio que un llavero con forma de trébol. Entran a las empresas acompañados de sus padres, quienes ya no los dejan simplemente en el estacionamiento. Y esto no es nada raro.

Según una encuesta reciente, una cuarta parte de los solicitantes de empleo de la Generación Z, de entre 18 y 27 años, admitió haber llevado a uno de sus padres a su entrevista de trabajo. Esto ha provocado quejas entre las generaciones mayores, que señalan una "generación dependiente". Los padres, por su parte, acompañan a sus hijos a las entrevistas con los gerentes, de forma similar a como lo hacían a las citas con el pediatra.

Una práctica que divide generaciones

Aunque esta práctica pueda parecer ligeramente divertida, también enfurece a las generaciones mayores: quienes se atrevieron a solicitar empleo, quienes se abrieron paso a la fuerza en lugar de presionar, y quienes trabajaron por necesidad desde los 16 años. Los baby boomers y quienes los precedieron se indignan por lo que llaman un "ritual de crianza". Sin embargo, el mercado laboral ha evolucionado considerablemente y se ha vuelto más competitivo. Entre la inminente llegada de la IA, la feroz competencia y las interminables exigencias de ciertos puestos, los jóvenes sienten la necesidad de refuerzos.

Los padres no están ahí para defender a sus hijos, sino simplemente para brindarles la legitimidad que a veces les falta y recordarles que pertenecen a su comunidad. Si bien supervisan las tareas escolares durante la etapa escolar, a veces extienden esta práctica más allá de la adolescencia. Algunos, con sutiles señales de "crianza helicóptero", no dudan en tomar la iniciativa para asegurarles un futuro estable y seguro. De hecho, el 75 % de la generación Z afirma que uno de sus padres ya ha presentado su solicitud de empleo en su nombre. Aún más sorprendente, el 65 % admite haber delegado un examen de solicitud de empleo en uno de sus padres, como si se tratara de una simple presentación de historia.

Y cuando sus hijos trabajan, los padres más audaces incluso presentan quejas a sus empleadores, exigiendo mayor reconocimiento y horarios laborales flexibles. Esta situación ya se ha vivido con dos de cada tres hijos de la Generación Z. Algunos padres aún ven a sus hijos como bebés indefensos, mientras que otros son meros espectadores de sus carreras.

Cómo lo perciben los directivos

Llevar a uno de nuestros padres a una entrevista de trabajo nos parece impensable a muchos. Preferimos tener palpitaciones, sudor en las manos y un nudo en la garganta que presentarnos con nuestra madre como un niño de kínder. Tememos que perjudique nuestras posibilidades y cause una mala impresión. Sin embargo, los gerentes no se oponen del todo a la presencia de los padres en estas reuniones individuales corporativas.

Según ellos, los padres pueden proporcionar detalles jugosos sobre sus candidatos y profundizar en el CV, que está redactado para presentar al candidato de la mejor manera posible. "Su disposición a compartir las fortalezas y debilidades de su hijo podría brindarme información que nunca habría descubierto de otro modo", observa Gene Marks, propietario de una pequeña empresa, en declaraciones a The Guardian . Si bien los padres elogian a sus hijos, también son los primeros en quejarse de su pereza, señalar su desorganización y admitir lo innombrable. "Como gerente de reclutamiento, quieres escuchar estas quejas para tener una idea más clara de la verdadera personalidad del joven y su potencial como empleado", explica el gerente.

Ir a una entrevista de trabajo nunca es muy tranquilizador, y en estas circunstancias, los padres son como mantas de seguridad vivientes. La Generación Z no puede prescindir de su presencia, y los gerentes los reciben con los brazos abiertos. Ideal para profundizar en un CV.