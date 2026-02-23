Madre y deportista de alto nivel, esta mujer está redefiniendo el concepto de equilibrio.

Becs Gentry, madre, corredora de ultramaratón y entrenadora de Peloton, redefine el equilibrio entre maternidad, pareja y rendimiento deportivo al afirmar con autenticidad que un verdadero "equilibrio perfecto no existe".

No hay un equilibrio perfecto, pero sí prioridades claramente definidas.

En una entrevista reciente con la revista People , la nueva embajadora global de HOKA habló sobre su visión personal del "equilibrio". Aclaró que usa la palabra entre comillas porque, en su opinión, no existe un equilibrio verdaderamente perfecto entre las diferentes esferas de la vida. En lugar de buscar la armonía absoluta, prefiere aceptar que algunas prioridades prevalezcan temporalmente sobre otras: su entrenamiento intensivo, su vida familiar o el apoyo que brinda a su pareja.

Este enfoque realista le da la libertad de navegar entre sus compromisos deportivos —desde exigentes ultramaratones hasta sus sesiones regulares de Peloton— y su vida como madre de su hija Talullah, sin sentirse culpable. Destaca que este compromiso le permite dedicarse plenamente a cada una de sus actividades, a la vez que nutre su pasión por el running y el vínculo con su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Becs Gentry (@becsgentry)

Un dúo muy unido que se turna para ser el centro de atención.

Becs Gentry explica que confía en su pareja, Austin Curtis, a quien describe como un verdadero apoyo, para encontrar el equilibrio entre sus respectivas metas. Cuando uno se entrega a un gran reto, el otro asume el apoyo logístico y emocional, creando una complementariedad esencial. Esta dinámica les ha permitido superar momentos extraordinarios juntos, como cuando Austin Curtis y su hija la acompañaron en su hazaña de correr siete maratones en siete continentes en siete días, un reto que habría sido imposible de afrontar sola.

Según Becs Gentry, esta reciprocidad les permite evitar el agotamiento y mantener una armonía —imperfecta, sin duda, pero profundamente respetuosa con las necesidades y ambiciones de cada uno—. Destaca que esta cooperación familiar es lo que hace que sus logros deportivos no solo sean posibles, sino también sostenibles a largo plazo.

Del ultra-running a los podios HOKA

Anunciada en febrero de 2026 como embajadora global de HOKA, Becs Gentry encarna una visión del running que celebra tanto el rendimiento de élite como el disfrute del corredor cotidiano, en perfecta resonancia con su propia evolución posmaternidad.

Excompetidora en las pruebas olímpicas británicas y respetada entrenadora, promueve un enfoque equilibrado y consciente del entrenamiento. Destaca, por ejemplo, la importancia de saber cuándo bajar el ritmo y permitirse momentos de libertad: «Deja el reloj en casa y simplemente corre por placer», aconseja, recalcando que estos descansos son esenciales para evitar el agotamiento y mantener una relación sana con el running, que practica tanto por pasión como por rendimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Becs Gentry (@becsgentry)

En definitiva, Becs Gentry demuestra que se puede ser madre y deportista de alto nivel cultivando la flexibilidad y una red de apoyo, en lugar de perseguir una búsqueda ilusoria de la perfección. Su trayectoria —desde el trail running hasta los maratones mundiales, incluyendo su tiempo con Peloton— demuestra que la clave está en aceptar los altibajos para mantenerse feliz y con los pies en la tierra.