Por qué algunos expertos desaconsejan los juguetes "demasiado ruidosos" para niños pequeños

Sirenas, música electrónica, efectos de sonido repetitivos… los juguetes modernos sin duda saben cómo hacerse oír. Sin embargo, detrás de estos sonidos que divierten y estimulan, algunos especialistas dan la voz de alarma. La audición de sus hijos, preciosa y delicada, merece toda su atención.

Cuando la "diversión" se vuelve demasiado

Regalar un camión de bomberos rojo brillante con puertas abatibles y una sirena hiperrealista puede parecer una idea brillante. Al principio, el ruido es divertido, sorprendente y le da energía al juego. Sin embargo, lo que a ti te parece simplemente molesto podría suponer un verdadero riesgo para los oídos de los más pequeños.

Los niños están expuestos a diversos sonidos a diario: conversaciones, tráfico, música. La mayoría de estos sonidos se mantienen a niveles seguros. El problema surge cuando la exposición a ruidos fuertes se vuelve repetida y prolongada. Los especialistas lo denominan pérdida auditiva inducida por ruido. En la práctica, cada vez que un niño se lleva un juguete ruidoso al oído, puede dañar las células ciliadas del oído interno. Estas células, esenciales para la audición, no se regeneran. Por lo tanto, el daño es irreversible.

Una amenaza invisible, pero muy real

La dificultad radica en que la pérdida auditiva no siempre se percibe de inmediato. Se desarrolla gradualmente. Y las cifras hablan por sí solas: se estima que aproximadamente uno de cada cinco adolescentes ya padece algún tipo de pérdida auditiva relacionada con el ruido.

Las consecuencias van mucho más allá de las simples dificultades auditivas. Incluso una pérdida auditiva leve puede afectar la comprensión del lenguaje, el aprendizaje en el aula y las interacciones sociales. Escuchar con claridad también significa participar, expresarse y conectar con los demás. La audición fomenta la confianza y el crecimiento personal.

Decibeles: lo que necesitas saber

El sonido se mide en decibelios (dB). Como referencia:

Un susurro tiene alrededor de 30 dB.

Una conversación normal ronda los 60 dB.

Una cortadora de césped puede alcanzar los 100 dB.

En Canadá, la normativa estipula que un juguete no debe superar los 100 dB a la distancia habitual de juego. En teoría, esto parece tranquilizador, pero en la vida real, los niños, especialmente los más pequeños, exploran con libertad. Se acercan los juguetes a la cara, se los acercan a los oídos y prueban los sonidos a muy corta distancia. Un juguete con un nivel de 100 dB medido a la distancia del brazo puede alcanzar hasta 120 dB cerca del oído, equivalente al ruido de un avión despegando. A este nivel, el riesgo auditivo se vuelve grave.

Protegiendo los oídos pequeños con amabilidad

Buenas noticias: tienes el poder de actuar, sin privar a tu hijo del placer de jugar.

Primero, confía en tu instinto. Si un juguete parece demasiado ruidoso en la tienda, probablemente lo será igual de ruidoso en casa. Tu comodidad auditiva ya es un buen indicador.

También puedes usar una aplicación de medición de decibelios en tu teléfono para evaluar el nivel de ruido. Muchos expertos recomiendan reconsiderar la compra si el nivel de ruido supera los 85 dB.

Elija juguetes con control de volumen o interruptor de encendido/apagado. Esto le permite ajustar el nivel de sonido al entorno y a la sensibilidad de su hijo.

Vigile de cerca a su hijo durante el juego. Enséñele a no sostener el juguete contra la oreja ni la cara. Este enfoque suave y gradual forma parte del aprendizaje de la independencia y el respeto por su cuerpo.

Si un juguete hace mucho ruido, puedes quitarle las pilas. Algunos padres también optan por poner un trozo de cinta adhesiva sobre el altavoz para amortiguar el sonido. Puede que no sea muy estético, pero es efectivo.

En resumen, los juguetes ruidosos no son intrínsecamente "malos". Pueden estimular la imaginación y fomentar la curiosidad. Por lo tanto, el objetivo no es prohibirlos, sino encontrar un equilibrio. Al promover entornos sonoros más suaves, proteges la audición de tus hijos, a la vez que respetas su energía y su alegría de explorar. Sus cuerpos, con toda su riqueza y sensibilidad, merecen esta atención. Porque escuchar el mundo también implica aprender a encontrar nuestro lugar en él.