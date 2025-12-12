Una madre descubre que su hija es una acosadora; su reacción es impactante.

Un video compartido recientemente en redes sociales ha generado controversia en Francia. Muestra a una madre relatando cómo descubrió que su hija había estado acosando a una compañera de clase. Ante la gravedad de la situación, decidió imponer un castigo público y ejemplar. Su reacción ha desatado un acalorado debate en línea entre quienes aplauden su firmeza y quienes la denuncian como una humillación innecesaria.

Una reacción inmediata y simbólica

Según el testimonio de la madre, descubrir el acoso la conmocionó profundamente. Explicó que no podía ignorar tal comportamiento y decidió confrontar a su hija con la realidad de sus actos. El castigo se estructuró en torno a tres objetivos: rendición de cuentas, reparación y concientización.

La niña tuvo que comprar un regalo para el compañero de clase al que había intimidado, usando su propio dinero. Ella luego debía entregarle personalmente el regalo. Y pedirle disculpas delante de ella, de sus padres, del profesor e incluso de otros alumnos.

Para la madre, este enfoque tenía como objetivo hacer que su hija comprendiera la gravedad del acoso escolar y se diera cuenta del efecto de sus acciones en los demás.

Los internautas están divididos: entre la admiración y el malestar

En redes sociales, el video se compartió rápidamente y recibió miles de comentarios. Algunos elogiaron la valentía y la constancia de la madre: "¡Bien hecho por esta madre! Cuando otros padres hacen la vista gorda, ¡ella actúa!". Para ellos, su reacción es "un ejemplo de responsabilidad parental", en un momento en que el acoso escolar es una lacra que todavía se minimiza con demasiada frecuencia.

Otros, por el contrario, consideran el castigo excesivo y contraproducente: «Reprender en público es una falta de respeto. Es mejor hacerlo en privado», «Si fuera mi hija, no la elogiaría, pero tampoco le gritaría... Prefiero que esté del lado de los acosadores que del acosado». Hay quienes creen que humillar a un niño delante de sus compañeros corre el riesgo de empeorar las cosas al convertirlo, a su vez, en víctima.

¿Se pueden entender todas las reacciones?

Este debate plantea una pregunta delicada: ¿cómo deben reaccionar los padres ante los actos de acoso escolar cometidos por sus hijos? La línea entre la educación, la firmeza y la amabilidad es delgada. Si bien el enfoque de esta madre tiene el mérito de no callar ante incidentes graves, también destaca la sensibilidad necesaria para corregir el comportamiento sin causar daño.

La historia de esta madre y su hija revela una profunda inquietud en torno a la lucha contra el acoso escolar en Francia. ¿Deberíamos imponer castigos severos para generar impacto o priorizar la escucha y la mediación? El debate sigue abierto, pero una cosa es segura: en una sociedad donde el acoso escolar se cobra muchas víctimas cada año, reconocer y abordar el problema sigue siendo esencial, incluso si los métodos siguen generando divisiones.