El truco infalible para evitar que tus seres queridos malcríen demasiado a tus hijos

En Navidad, los niños reciben montañas de regalos. Tantos, de hecho, que ni siquiera se ve la base del árbol. Ustedes, los padres, se enfadan en silencio con Papá Noel, quien claramente desconoce el significado de la palabra "moderación". Para evitar que sus seres queridos lleguen con un saco repleto de regalos y para mantener la credibilidad de su enfoque minimalista, aquí tienen algunos consejos útiles de los expertos.

Sea claro desde el principio

Cada año, la escena bajo las coloridas guirnaldas se repite. Innumerables paquetes se apilan en el suelo, y los familiares, con caras inocentes, culpan a Papá Noel . Mientras que antes los niños se conformaban con una naranja y un trozo de chocolate, hoy tienen tantos regalos que no saben qué hacer con ellos.

Como padre, te esfuerzas por inculcar en tus hijos el espíritu navideño y los valores que conlleva: compartir, generosidad y amabilidad. Sobre todo, les haces entender que no es una fiesta materialista. Les pides que sean razonables con su lista de deseos navideños. Pero entonces, tus familiares llegan a tu puerta cargados de regalos, entregándoles juguetes que los niños ni siquiera pidieron.

No hace falta levantar las cejas como un triángulo invertido ni adoptar un aire acusador. Si quieres que tus seres queridos dejen de malcriar tanto a tus hijos, avísalen con un mes de antelación. Y no hace falta organizar una reunión de crisis en la sala de estar. Opta por un enfoque menos formal, quizás tomando un café, o envía un mensaje de texto cortés.

No olvides utilizar la forma adecuada.

Introduce el tema sutilmente. La idea es sencilla: envuelve tu mensaje en plástico de burbujas para evitar ser demasiado directo o aguafiestas. Como recomiendan los expertos del HuffPost , podrías, por ejemplo, mencionar un artículo sobre el exceso de regalos en Navidad para transmitir el mensaje con delicadeza.

Diane Gottsman, autora de "Etiqueta moderna para una vida mejor" y fundadora de "La Escuela de Protocolo de Texas", sugiere un enfoque aún más humano. "¿Podrías donar el dinero que habrías gastado en un regalo a alguien menos afortunado? O incluso podrías hacer una donación en su nombre".

Dales una lista de regalos

Probablemente ya hayas recibido o creado una lista de regalos para bebés , una guía útil para asegurar que tus seres queridos elijan los regalos adecuados. ¿Por qué no hacer lo mismo para Navidad? Al menos evita compras innecesarias y fomenta los regalos útiles. En sus listas de Navidad , los niños suelen pedir de todo: desde un coche teledirigido que se rompe después de cinco usos hasta un microscopio que acumula polvo en un armario. Los expertos incluso sugieren la opción de hacer experimentos como alternativa a los regalos. Si a tu hijo le apasiona la repostería, ¿por qué no juntar dinero para enviarle una clase?

Crear nuevas tradiciones

¿Por qué no organizar un intercambio de regalos secretos en familia? Ya sabes, ese juego donde se saca a ciegas el nombre del destinatario. No es solo un ritual de oficina, y puede frenar la generosidad excesiva. ¿O por qué no establecer una regla de "hecho en casa", garantizando regalos con un gran valor sentimental? ¿La idea? Crea un regalo con tus propias manos, ya sea con materiales reciclados, papel crepé o fotos familiares. Es la mejor manera de que tus seres queridos dejen de malcriar demasiado a los niños.

Mostrar empatía

Aunque estos regalos no solicitados te molesten, ponte en el lugar de quienes los regalan. Claro, no sabes dónde los pondrás y te preocupa que tu hijo los olvide en cuanto los abra, pero para tus seres queridos, podría ser una muestra de cariño. Viene de buena gana. "A veces, la gente dice 'Te quiero' a través de los regalos y le da mucha importancia a la temporada navideña y a los regalos", señala Jodi RR Smith, presidenta de Mannersmith Etiquette Consulting.

Y sobre todo, decir “gracias”

Es una regla de etiqueta que les enseñas a tus hijos todo el día. Esta palabrita mágica, como te gusta llamarla, no es opcional. Aunque les hayas pedido a tus seres queridos que no los malcríen demasiado, ellos son los que, en última instancia, toman la decisión (y están en connivencia con los duendes). La Navidad a veces puede ser tensa, y podrías sentirte tentado a responder a la defensiva con "ya tiene todo lo que necesita" o "no había necesidad de comprar un regalo". Acepta este regalo con gratitud y aprecio.

No hay una fórmula mágica para que tus seres queridos dejen de malcriar tanto a tus hijos en Navidad y muestren moderación. Quizás para ellos, sea una forma de compensar lo que nunca tuvieron.