Este nombre casi olvidado está haciendo un regreso inesperado en las salas de maternidad.

Esmée, un nombre clásico con un encanto delicado, regresa con fuerza a las maternidades francesas tras haber prácticamente desaparecido de los registros. Gracias a su suave sonido y su significado luminoso, atrae a una nueva generación de padres que buscan originalidad sin extravagancias.

Un nombre antiguo que vuelve a ponerse de moda

Derivado del francés antiguo "esmer" y del latín "aestimare", Esmée significa "amado", "estimado" o "querido", lo que contribuye a su popularidad entre los padres que aprecian los nombres con significado. Considerado poco común durante mucho tiempo, ha resurgido en los últimos rankings y cumple con todos los requisitos de las tendencias actuales: corto, elegante y fácil de pronunciar.

Aumento de popularidad

Según datos de L'Officiel des prénoms 2026 y del INSEE, Esmée ascendió veinte puestos en un año y superó los mil nacimientos en 2024, mientras que a principios de la década de 2010 solo afectaba a unos pocos cientos de bebés. En 2024, se situó entre los cuarenta nombres de mujer más utilizados, conservando la imagen de un nombre "diferente" y refinado.

Cuando las celebridades y las series de televisión se involucran

La tendencia se vio impulsada aún más por la elección del nombre Esmée por parte de la cantante Louane para su hija, lo que le dio una gran visibilidad mediática. Los personajes de ficción y series de televisión que llevan este nombre, junto con su expansión a otros países europeos, han consolidado su popularidad entre los padres que aprecian nombres modernos y románticos.

Por qué Esmée es tan popular entre los padres jóvenes

Esmée también resulta atractiva por su equilibrio: evoca nombres clásicos sin parecer anticuados y se distingue de los clásicos sin resultar excéntrico. Con su profundo significado afectuoso —"amado"—, posee una fuerte carga emocional, ideal para padres que desean transmitir, desde el mismo momento de ponerle nombre, un mensaje de ternura y valor para su hijo.

En resumen, el resurgimiento de Esmée ilustra a la perfección cómo los padres de hoy están reinventando la herencia de los nombres de pila: recurriendo a lo antiguo para crear algo nuevo, buscando tanto la emoción como la estética. Con su cálido significado y su creciente popularidad sin caer en el abuso, Esmée parece destinada a un futuro largo y exitoso.