"No la abandonarán": a los 91 años, se convierte en padre y reivindica una paternidad extraordinaria

Pierre Sablé, catalán residente en los Pirineos Orientales, ha sido padre por séptima vez a los 91 años. Con su pareja, Aïcha, de 39 años, dio la bienvenida a la pequeña Louisa Maria, la menor de una familia que incluye a una hija mayor de 60 años. Esta paternidad "inusual", revelada por el diario L'Indépendant , sorprendió a su entorno, pero él mismo la acogió con serenidad.

El nacimiento de Louisa Maria y la brecha generacional

Louisa Maria es la séptima hija de Pierre Sablé (medallista en los maratones de Nueva York, Los Ángeles y Roma en la categoría de mayores de 80 años), todos de madres diferentes. Sus hijas anteriores son Carole (60), Julie (50), Pauline (35), Céleste (30) y Jeanne (24); un hijo falleció.

Pierre bromea sobre su edad: "¡No soy tan viejo, tengo 91!". Incluso bromea con Robert De Niro, quien se convirtió en padre a los 80: "Estás agotado, perdón, viejo". También explica que está muy presente en la vida de su hija todos los días: "Siempre estoy con ella, es genial".

Reacciones de su entorno y respuestas de Pierre

Sus amigos señalaron que, incluso si Louisa viviera 100 años, solo tendría 10 al morir. Pierre desestima estos comentarios: «En este preciso momento, cientos de millones de personas mueren, sufren accidentes o [niños] son abandonados por sus padres. Ella no será abandonada; vamos a prepararla». También pone las críticas más vehementes en perspectiva: «La gente dirá que es excepcional. Quizás. No es mi problema si es excepcional. ¡Estoy viva!». Aïcha, quien anhelaba tener un hijo después de un primer matrimonio sin hijos, lo describe como «un muy buen padre, un muy buen esposo, un muy buen compañero de vida» y dice estar feliz.

Contexto familiar y mediático

La pareja se conoció en una estación de esquí. Pierre Sablé, agricultor y posteriormente deportista consumado, defiende un estilo de vida activo y optimista, sin que nadie lo juzgue. Su historia se viralizó en redes sociales, fue retomada por Sud Radio y otros medios, lo que desató acalorados debates sobre la paternidad tardía, las posibles herencias y los ciclos familiares.

En X (antes Twitter) y Facebook, algunos usuarios fueron especialmente críticos: "A esa edad, ya no deberías tener hijos, es irresponsable" o "Este bebé va a perder a su padre demasiado pronto, es egoísta". Otros insinuaron motivos económicos, mencionando "matrimonios de conveniencia" y "planes de herencia".

Por el contrario, muchos comentarios fueron amables y admirativos: "Mientras sea cariñoso y esté sano, la edad no debería ser un obstáculo", "Cada uno tiene derecho a construir su familia a su propio ritmo" o incluso "Es una hermosa lección de libertad y valentía frente a las normas sociales". Entre juicios severos y mensajes de apoyo, esta historia ilustra principalmente cómo las trayectorias vitales atípicas siguen desafiando las representaciones sociales de la familia, la edad y la paternidad.

En definitiva, la historia de Pierre Sablé ilustra una supuesta paternidad tardía que provoca fuertes reacciones. Entre admiración y preguntas, su trayectoria ha suscitado respuestas contradictorias. Sin embargo, él y su pareja, Aïcha, afirman vivir este nacimiento con serenidad, seguros de poder ofrecer a Louisa Maria un entorno emocional estable y atento.