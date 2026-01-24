Search here...

"No tengáis hijos": entre lágrimas, advierte de las dificultades de la maternidad

Crianza de los hijos
Léa Michel
@weatheredanystorm/TikTok

Un desgarrador video publicado en TikTok por @weatheredanystorm ha conmovido a millones de internautas en los últimos días. Entre lágrimas, la joven madre graba un momento de extrema angustia, declarando que ser madre fue "el peor error de su vida".

Un grito de ayuda crudo y sin filtros

El video de @weatheredanystorm, grabado en un momento de soledad y evidente agotamiento, arroja luz sobre una realidad poco común: la de una madre abrumada por la carga emocional, mental y física de criar a un hijo, posiblemente autista. En el video, afirma: "Si no estás lista para tener un hijo autista o lo que sea... no tengas hijos". Confiesa que ya no sabe cómo afrontarlo: "No sé si podré aguantar esto el resto de mi vida. Estoy a punto de llevarlo a casa de su padre, aunque no responde, y dejarlo allí durante días". Estas palabras, pronunciadas en un estado de agotamiento absoluto, han sido ampliamente compartidas, provocando compasión y reflexión.

@weatheredanystorm No sé si podré aguantar esto toda la vida. Evito llevarlo con su padre aunque no responde y lo dejo solo por días. #foryoupage #spectrum ♬ sonido original - Rani

Una ola de apoyo… y advertencias

En los comentarios, muchos internautas, a menudo padres de niños neurodivergentes, expresan su comprensión: "¡Inscríbelo en la guardería cuanto antes, necesitas una siesta!" o "Como madre de un niño autista... tienes que lamentar, en privado, cómo imaginabas que sería la maternidad. Entonces, te prometo, lo que haga te parecerá más interesante que difícil". Algunas personas también comparten sus propias experiencias, mencionando la ayuda que recibieron tras contactar con los servicios sociales: "Llegué exactamente a ese punto. Llamé a los servicios de protección infantil y me dieron muchísimos recursos".

En definitiva, aunque el video de @weatheredanystorm pudo haber sido impactante, principalmente resalta un tabú persistente: el del arrepentimiento parental, el agotamiento maternal y la urgente necesidad de apoyo para las madres solteras. Es un duro recordatorio de que la maternidad no siempre es instintiva ni sencilla, y que hablar de ella, sin juzgar, es un primer paso hacia una mayor solidaridad.

Voici les 5 meilleures applications pour vivre sa grossesse sereinement

