¿12 segundos para dormir a un bebé? Este video está causando revuelo.

Crianza de los hijos
Tatiana Richard
Kristina Paukshtite/Pexels

Dormir a un bebé en tan solo 12 segundos: la idea parece demasiado buena para ser verdad. Sin embargo, un video filmado en un entorno profesional se volvió viral en redes sociales. Muestra a una enfermera calmando a un bebé con una serie de movimientos precisos. En cuestión de segundos, el rostro se relaja, los hombros se relajan y la calma se apodera de él.

Gestos cortos, pero muy codificados

En el video, todo gira en torno a la precisión y la delicadeza. La enfermera coloca al bebé frente a ella, en una postura tranquilizadora. Sus manos acarician suavemente sus mejillas cálidas y regordetas. Los movimientos son regulares y rítmicos. Después, sus dedos suben hacia la frente y las sienes, zonas sensibles donde el tacto puede favorecer la relajación. Los golpecitos son delicados y firmes a la vez. El cuerpecito, hasta entonces tenso, parece recuperar la seguridad y el sueño se apodera de él.

Un maremoto en TikTok e Instagram

Inicialmente compartido en cuentas de padres, el video superó rápidamente los millones de visualizaciones. Los comentarios entusiastas llovieron: padres aliviados, madres primerizas agradecidas y padres sorprendidos por su aparente eficacia. Algunos informaron haber probado el método con éxito, mientras que otros hablaron de una "calma instantánea" tras horas de llanto. Las publicaciones de influencers de crianza amplificaron el fenómeno, convirtiendo este consejo en un tema esencial de conversación nocturna entre padres cansados.

Una inspiración extraída del mundo médico

Detrás de este entusiasmo se encuentra una sólida base científica. La técnica se inspira en el método del Dr. Robert Hamilton, pediatra estadounidense, popularizado hace varios años con el nombre de "The Hold". Originalmente, este enfoque consistía en sostener al bebé en una posición de apoyo, cruzarle suavemente los brazos y aplicar una suave presión en ciertas zonas de la cara. El objetivo: recrear una sensación de continuidad corporal similar a la que se experimenta en el útero. La enfermera adapta este principio a niños muy pequeños, especialmente entre los cero y los tres meses, una edad en la que la necesidad de contención y de señales corporales es especialmente fuerte.

Entre el entusiasmo y la cautela

Este método, presentado como "rápido y eficaz", ha suscitado, sin embargo, reacciones encontradas. Algunos padres reportan fracasos, incluso llantos amplificados, y algunos internautas van más allá, afirmando que el video es falso porque fue generado por IA.

Sin embargo, los profesionales de la salud recomiendan precaución: este método puede ayudar a bebés cansados o ligeramente sobreestimulados, pero no es adecuado para todas las situaciones. Un bebé hambriento, con cólicos o con molestias físicas no se calmará con gestos sencillos, por bienintencionados que sean. Los expertos también enfatizan que este método no debe convertirse en el único ritual para evitar la dependencia de un solo somnífero.

En resumen, este video tiene el mérito de destacar un enfoque que probablemente respete el cuerpo del bebé. Es una sugerencia entre muchas para sobrellevar esas noches a veces interminables, recordando siempre que cada niño es único.

Como escritora, exploro la belleza, la moda y la psicología con sensibilidad y curiosidad. Disfruto comprender las emociones que experimentamos y dar voz a quienes nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos. En mis artículos, me esfuerzo por conectar el conocimiento científico con nuestras experiencias cotidianas.
