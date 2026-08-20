Dolor de espalda en el trabajo: estas posturas pueden marcar la diferencia.

Dolor lumbar, rigidez en el cuello, hombros tensos: pasar el día frente a una pantalla puede pasar factura rápidamente. La buena noticia es que unos sencillos ajustes pueden hacer tu día a día más cómodo. Y, sobre todo, no hace falta buscar la postura perfecta: la clave está en moverse con regularidad.

Una buena postura es, ante todo, una postura cómoda.

En realidad, no existe el asiento ideal. Sin embargo, algunas pautas pueden ayudarte a crear un entorno más cómodo para tu espalda.

Mantén los pies planos sobre el suelo o sobre un reposapiés, con los muslos horizontales y las rodillas formando un ángulo de aproximadamente 90°.

Su asiento debe permitirle permanecer sentado cómodamente sin que el borde del asiento comprima la parte posterior de sus piernas.

El respaldo debe brindar un soporte natural a la zona lumbar, mientras que la parte superior de la espalda permanece recta sin estar rígida.

Recuerda también relajar los hombros, mantener los codos cerca del cuerpo y alinear las manos con los antebrazos.

El objetivo no es convertirte en una estatua frente a tu ordenador: deberías poder cambiar de posición fácilmente.

Tu pantalla también merece toda tu atención.

¿Sueles tener rigidez en el cuello al final del día? Fíjate en la posición de tu pantalla. Una configuración incorrecta puede contribuir a la tensión cervical. Lo ideal es que la parte superior del monitor esté a la altura de los ojos y que la pantalla se coloque a unos 50 o 70 centímetros de tu cara, aproximadamente la longitud de un brazo.

Un punto importante a tener en cuenta si usa lentes progresivas: puede ser útil bajar ligeramente la pantalla. Esto evita tener que forzar el cuello para ver bien. El teclado, por su parte, se beneficia de estar situado entre 10 y 15 centímetros del borde del escritorio. Este detalle puede ayudar a mantener los hombros y los brazos más relajados.

¿El mejor aliado de tu espalda? El movimiento.

Incluso con una silla cómoda y un escritorio perfectamente organizado, permanecer quieto durante horas no es una buena estrategia. Tu cuerpo agradece la variedad.

La idea es sencilla: cada 50 o 60 minutos, aproximadamente, date entre 5 y 10 minutos para cambiar de posición.

Levántate, da unos pasos , sírvete un vaso de agua o simplemente mira a lo lejos para descansar la vista.

Cuando el entorno lo permite, alternar entre estar sentado y de pie también puede ser beneficioso.

Y, sobre todo, no te sientas culpable por moverte durante tu jornada laboral: estos pequeños cambios de ritmo contribuyen plenamente a tu comodidad.

Tres sencillos pasos para realizar en la oficina.

No necesitas un entrenamiento completo para relajar las zonas que más trabajan. Unos cuantos movimientos suaves se pueden incorporar fácilmente a tu rutina diaria.

Para la zona lumbar: de pie, coloque las manos en la parte baja de la espalda e inclínese suavemente hacia atrás durante unos segundos, sin forzar. Este movimiento ayuda a cambiar de postura después de pasar horas sentado.

Para la nuca: sentado, lleve suavemente la barbilla hacia la garganta, como si quisiera crear una ligera papada, sin bajar la cabeza. Mantenga la posición durante unos segundos y luego relaje.

Para la parte superior de la espalda: realiza amplias rotaciones de hombros hacia atrás, unas diez veces. Un movimiento sencillo para ayudar a liberar la tensión acumulada.

La palabra clave sigue siendo suavidad: ningún movimiento debe ser doloroso.

¿Y si el problema también se debe a su equipo?

El dolor persistente no debe atribuirse únicamente a una mala postura. El entorno laboral también influye. Una silla demasiado baja o mal ajustada, una pantalla mal colocada, un teclado incómodo, un ratón inadecuado o un escritorio inapropiado: un equipo que no se adapta a tu cuerpo puede aumentar la fatiga a lo largo del día.

Un puesto de trabajo ergonómico consiste en adaptar el entorno laboral al cuerpo, y no al revés. Una silla ajustable, una pantalla bien colocada y un ratón adecuado contribuyen a mejorar la comodidad y prevenir molestias y dolores. Si pasas muchas horas frente a una pantalla, conviene revisar toda la configuración del puesto de trabajo, en lugar de centrarse únicamente en la postura.

Cuando tu espalda te pide que te lo tomes con calma.

Es normal sentir algo de tensión después de un largo día. Sin embargo, si el dolor es intenso, persiste durante varias semanas, se irradia hacia una pierna, viene acompañado de hormigueo o interrumpe el sueño, lo mejor es consultar con un profesional de la salud.

Y si el problema parece estar en tu puesto de trabajo, considera también consultar con un médico especialista en salud laboral. Él o ella podrá evaluar tu configuración y proponer los ajustes necesarios. Porque sí, si sufres de dolor de espalda intenso, la prioridad no es hacer muchos estiramientos ni buscar la "postura perfecta", sino consultar con un médico.

Finalmente, aclaremos que tu espalda no necesita estar en una posición perfecta durante ocho horas. Lo que más necesita es variedad, movimiento y un entorno adecuado. En cuanto a la comodidad en el trabajo, la mejor solución es muy sencilla: la mejor postura es la que cambias con regularidad.