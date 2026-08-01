Estas señales indican que es posible que no estés bebiendo suficiente agua.

El agua es esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, muchos no bebemos suficiente, a menudo sin darnos cuenta. La deshidratación puede manifestarse a través de diversos síntomas, algunos inesperados. Aquí te explicamos cómo reconocer cuándo tu cuerpo necesita más agua.

Sed y color de la orina

El primer y más evidente síntoma es la sed. Pero cuidado: cuando aparece la sed, el cuerpo ya está ligeramente deshidratado. Otro indicador fiable es el color de la orina. La orina oscura, con tendencia al ámbar, suele indicar una hidratación insuficiente, mientras que la orina clara sugiere una buena hidratación. Un indicador sencillo para controlar a diario.

Fatiga, dolores de cabeza y dificultad para concentrarse.

Otros signos más sutiles también pueden ser señales de alerta. La fatiga, los dolores de cabeza y la dificultad para concentrarse son algunas de las manifestaciones de la deshidratación. Un estudio publicado en The Journal of Nutrition , realizado por Lawrence Armstrong y su equipo, destacó precisamente esta relación. Los investigadores observaron que una deshidratación leve —tan solo alrededor del 1,4 % del peso corporal— era suficiente para afectar negativamente el estado de ánimo, aumentar la sensación de fatiga y dolores de cabeza, y reducir la concentración en mujeres jóvenes sanas. En otras palabras, incluso un déficit mínimo puede tener efectos tangibles.

Piel seca y boca

La falta de agua también se manifiesta en la piel. Una piel tirante, seca o menos flexible puede indicar una hidratación insuficiente. Del mismo modo, la boca seca, los labios agrietados o una sensación persistente de sed son señales de deshidratación. Estos síntomas, a menudo atribuidos a otras causas, merecen atención.

Mareos o sensación de debilidad

En algunos casos, una deficiencia más pronunciada puede causar mareos, debilidad o dificultad para realizar esfuerzos. Estos síntomas deben motivar una hidratación inmediata, especialmente en climas cálidos o durante la actividad física.

Cómo mantenerse mejor hidratado

Para evitar estas molestias, lo mejor es beber agua con regularidad a lo largo del día, sin esperar a tener sed. Tener una botella de agua a mano, variar las bebidas con infusiones o aguas saborizadas y consumir frutas y verduras ricas en agua son consejos eficaces. Sin embargo, las necesidades individuales varían según la edad, el nivel de actividad y el clima.

Sed, orina oscura, fatiga, dolores de cabeza o piel seca: estos síntomas pueden indicar que no estás bebiendo suficiente agua. Si aprendes a reconocerlos y te mantienes hidratado, podrás conservar tu energía, concentración y bienestar general.