Parálisis del sueño: este trastorno afecta a casi una de cada tres personas

Bienestar
Julia P.
Photo d'illustration : Freepik

Imagina no poder moverte, convencido de que una presencia amenazante acecha en tu habitación. Esto no es una película de terror, sino parálisis del sueño, un trastorno que paraliza a casi el 30% de la población mundial al menos una vez en la vida, según la Clínica Cleveland .

El momento suspendido entre el sueño y la realidad.

Este fenómeno ocurre en el preciso momento en que el cuerpo pasa del sueño a la vigilia. Estás consciente, puedes ver tu habitación, pero no puedes mover ni un músculo. La sensación de opresión en el pecho, las aterradoras alucinaciones (figuras malignas, voces espectrales) y el pánico a la asfixia duran desde unos segundos hasta dos minutos. Una experiencia escalofriante que deja una huella imborrable.

¿Por qué tu cerebro te paraliza?

Durante el sueño REM, el cerebro inhibe los movimientos musculares para evitar que los sueños se representen. La parálisis del sueño ocurre cuando se recupera la consciencia antes de que el cuerpo esté completamente despierto. Entre las causas comunes se incluyen la falta de sueño, los horarios irregulares, la apnea del sueño, el estrés, la ansiedad, la narcolepsia o incluso ciertos medicamentos.

Las señales que no mienten

No se puede hablar ni gesticular, pero se mueven los ojos. El miedo predomina, a veces acompañado de una sensación de abandono del cuerpo. Más común en personas de 20 a 30 años, este trastorno se intensifica con el estrés; despertar a la persona suele ser suficiente para detener el episodio.

Rompiendo el círculo vicioso

No existe una cura milagrosa para un ataque grave, pero es posible prevenirlo. Por lo tanto, adopte una higiene de sueño impecable: horarios de sueño regulares, una habitación oscura y sin pantallas. Trate cualquier problema subyacente (terapia cognitivo-conductual, antidepresivos si es necesario). Durante un episodio, concéntrese en un pequeño movimiento (como mover un dedo) para ayudarle a "salir" más rápido.

Un solo episodio puede desencadenar ansiedad a la hora de dormir que arruine tus noches siguientes. Sé amable contigo mismo: la fatiga y la confusión después de un ataque son normales. Si se repite, un estudio del sueño podría revelar narcolepsia o apnea del sueño.

En definitiva, la parálisis del sueño no es sobrenatural, pero puede ser bastante inquietante. No se preocupe: este desmayo temporal no amenaza su salud, solo su paz nocturna. Priorice su sueño para despertares tranquilos.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
Article précédent
Dormir con las persianas abiertas: el "método holandés" que podría mejorar el sueño

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dormir con las persianas abiertas: el "método holandés" que podría mejorar el sueño

Dificultad para conciliar el sueño, despertarse durante la noche o sentirse cansado al despertar: el sueño es una...

Dormir mejor gracias a la temperatura corporal: ese detalle que a menudo se olvida a la hora de dormir

Un detalle que a menudo se pasa por alto puede transformar tus noches: la temperatura corporal necesita bajar...

Este detalle que a menudo se pasa por alto podría influir en cómo envejecemos.

¿Y si la forma en que percibimos el paso del tiempo influyera en nuestro envejecimiento? Más allá de...

El inesperado poder de la risa en la salud cardiovascular, según un estudio

La risa suele percibirse como un simple reflejo emocional. Sin embargo, algunas investigaciones científicas sugieren que también puede...

Esta posición sentada puede explicar algunas dolencias recurrentes.

Cruzar las piernas es un reflejo muy común al sentarse. Sin embargo, esta postura puede tener efectos en...

Estas cosas sorprendentes que hace el cuerpo mientras duerme

Cada noche, mientras duermes, tu cuerpo trabaja entre bastidores con una precisión impresionante. Lejos de ser una simple...