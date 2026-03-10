Parálisis del sueño: este trastorno afecta a casi una de cada tres personas

Imagina no poder moverte, convencido de que una presencia amenazante acecha en tu habitación. Esto no es una película de terror, sino parálisis del sueño, un trastorno que paraliza a casi el 30% de la población mundial al menos una vez en la vida, según la Clínica Cleveland .

El momento suspendido entre el sueño y la realidad.

Este fenómeno ocurre en el preciso momento en que el cuerpo pasa del sueño a la vigilia. Estás consciente, puedes ver tu habitación, pero no puedes mover ni un músculo. La sensación de opresión en el pecho, las aterradoras alucinaciones (figuras malignas, voces espectrales) y el pánico a la asfixia duran desde unos segundos hasta dos minutos. Una experiencia escalofriante que deja una huella imborrable.

¿Por qué tu cerebro te paraliza?

Durante el sueño REM, el cerebro inhibe los movimientos musculares para evitar que los sueños se representen. La parálisis del sueño ocurre cuando se recupera la consciencia antes de que el cuerpo esté completamente despierto. Entre las causas comunes se incluyen la falta de sueño, los horarios irregulares, la apnea del sueño, el estrés, la ansiedad, la narcolepsia o incluso ciertos medicamentos.

Las señales que no mienten

No se puede hablar ni gesticular, pero se mueven los ojos. El miedo predomina, a veces acompañado de una sensación de abandono del cuerpo. Más común en personas de 20 a 30 años, este trastorno se intensifica con el estrés; despertar a la persona suele ser suficiente para detener el episodio.

Rompiendo el círculo vicioso

No existe una cura milagrosa para un ataque grave, pero es posible prevenirlo. Por lo tanto, adopte una higiene de sueño impecable: horarios de sueño regulares, una habitación oscura y sin pantallas. Trate cualquier problema subyacente (terapia cognitivo-conductual, antidepresivos si es necesario). Durante un episodio, concéntrese en un pequeño movimiento (como mover un dedo) para ayudarle a "salir" más rápido.

Un solo episodio puede desencadenar ansiedad a la hora de dormir que arruine tus noches siguientes. Sé amable contigo mismo: la fatiga y la confusión después de un ataque son normales. Si se repite, un estudio del sueño podría revelar narcolepsia o apnea del sueño.

En definitiva, la parálisis del sueño no es sobrenatural, pero puede ser bastante inquietante. No se preocupe: este desmayo temporal no amenaza su salud, solo su paz nocturna. Priorice su sueño para despertares tranquilos.