"Muy pocas personas son capaces de ello": este gesto discreto podría ayudar a localizar sonidos.

Anaëlle G.
Mover las orejas voluntariamente es una de esas habilidades discretas pero intrigantes. Este talento, que poseen muy pocas personas, es sin embargo mucho más común en hombres que en mujeres. Tras este movimiento aparentemente inocuo se esconde una fascinante historia sobre la evolución, el cerebro y el potencial oculto del cuerpo humano.

Un vestigio de nuestros antepasados… todavía muy vivo

Si logras mover las orejas, aunque sea levemente, estás activando un reflejo heredado de nuestros ancestros primates. En monos, gatos y perros, este movimiento sirve para orientar con precisión las orejas hacia un sonido, para identificar su origen o anticipar el peligro. En una selva densa o en un entorno salvaje, esta capacidad representaba una verdadera ventaja para la supervivencia.

En los humanos modernos, este reflejo ha perdido su función original. Los tres músculos responsables —los meñiques anterior, superior y posterior— han quedado prácticamente inutilizados. Sin embargo, en algunas personas, siguen siendo perfectamente activables. Los científicos estiman que muy pocos individuos son capaces de esto, y aún no se sabe con certeza por qué esta capacidad es aproximadamente tres veces más común en hombres que en mujeres.

Una curiosidad muscular… ¿o una pista sobre tu cerebro?

Este gesto podría ser más que una simple curiosidad. Los investigadores sugieren que podría reflejar una forma más desarrollada de neuroplasticidad. En otras palabras, los cerebros de las personas que pueden mover las orejas podrían ser más capaces de mantener, reorganizar o reactivar ciertas conexiones neuronales.

Algunos estudios van más allá, sugiriendo que esta capacidad podría estar asociada con una mayor resiliencia cerebral tras un derrame cerebral o un traumatismo. Este sutil movimiento se convertiría entonces en un indicador de flexibilidad mental, adaptabilidad y potencial de recuperación. Una hermosa demostración de todo lo que tu cuerpo y tu cerebro son capaces de hacer, a veces sin que te des cuenta.

Una hazaña de coordinación motora

Mover las orejas no es tan sencillo como parece. Requiere una coordinación muy precisa entre el cerebro y músculos que la mayoría de las personas nunca usan voluntariamente. Para moverlas, hay que activar estos tres músculos simultáneamente, sin recurrir a movimientos faciales ni cervicales.

Así que no se trata de anatomía (todos tenemos estos músculos), sino de conexiones neuronales. En algunas personas, estas conexiones se han mantenido activas. En otras, simplemente se han vuelto latentes, sin desaparecer por completo. Buenas noticias para quienes disfrutan de los desafíos físicos suaves.

Buenas noticias: puedes aprender

Contrariamente a la creencia popular, este talento no es exclusivo de una élite genética. Es posible despertar estos músculos latentes. Frente a un espejo, al enfocarse en la sien e intentar provocar la más mínima contracción, se puede reactivar gradualmente este movimiento ancestral.

La clave está en la paciencia, la consciencia corporal y la repetición. Cada micromovimiento cuenta. Y aunque no puedas mover las orejas como un gato atento, sigues estimulando tu consciencia corporal, tu coordinación y la conexión cerebro-músculo. Es una práctica gratificante para tu cuerpo, tu mente y tu confianza en tus capacidades.

En resumen, mover las orejas quizá no te convierta en un superhéroe, pero este gesto ilustra a la perfección la riqueza oculta de tu cuerpo. Nos recuerda que eres mucho más que lo que usas a diario, que tu cerebro está repleto de vías neuronales inexploradas y que tu cuerpo merece ser celebrado en todas sus sutilezas.

Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
