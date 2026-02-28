Por qué esta posición para dormir podría ser la peor para tu espalda

Quizás te encante acurrucarte boca abajo para dormir. La sensación de estar envuelto, la sensación de relajación total… en ese momento, la comodidad parece garantizada. Sin embargo, esta postura tan común podría ser la menos beneficiosa para tu espalda.

Cuando la columna pierde su hermosa alineación

Dormir boca abajo, también conocido como posición prona, suele ser criticado por los especialistas en espalda. ¿Por qué? Porque altera la alineación natural de la columna. Al acostarse de esta manera, el torso se hunde en el colchón bajo el peso corporal. Como resultado, la zona lumbar se arquea más de lo necesario. Esta mayor curvatura lumbar comprime los discos intervertebrales y ejerce una tensión prolongada sobre los ligamentos. Mientras tanto, los músculos profundos de la espalda permanecen tensos para compensar.

Si su colchón es bastante blando, el efecto puede ser aún más pronunciado. La columna vertebral pierde su eje neutro, y esta tensión mecánica repetida puede, a la larga, provocar rigidez y dolor al despertar. Su espalda merece una postura que respete su forma natural y su resistencia estructural.

Un cuello en rotación forzada toda la noche

Otro gran desafío de la posición boca abajo es la respiración. Para poder inhalar libremente, se obliga a girar la cabeza hacia un lado . Y no solo un poco: las vértebras cervicales están en rotación máxima durante varias horas.

Esta torsión prolongada puede irritar las pequeñas articulaciones del cuello y tensar los músculos cervicales. Con el tiempo, esto puede provocar dolor de cuello, dolores de cabeza o incluso hormigueo en los hombros o brazos.

Si ya sufre de dolor de cuello o de una hernia discal cervical sensible, esta postura puede perpetuar un ciclo de tensión e inflamación. Su cuello, al igual que su espalda, se beneficia de moverse en una alineación armoniosa, sin tensión excesiva.

Las articulaciones puestas en uso

La columna vertebral no es la única parte del cuerpo afectada. Al acostarse boca abajo, se suelen adoptar posiciones asimétricas: una pierna levantada, un brazo bajo la almohada y la pelvis ligeramente desplazada. Estos pequeños desequilibrios generan tensión adicional en las caderas, los hombros y las articulaciones sacroilíacas. Los músculos que rodean los omóplatos, el trapecio y los glúteos pueden sobrecargarse.

Al despertar, esto puede manifestarse como dolores difusos, rigidez o incomodidad. Tu cuerpo es fuerte, adaptable y posee una resiliencia increíble, pero noche tras noche, estas microtensiones acaban pasando factura.

Alternativas más respetuosas con el medio ambiente

Afortunadamente, otras posiciones favorecen más el equilibrio natural de tu figura.

Dormir boca arriba generalmente permite que la columna se mantenga más neutra, siempre que se elija una almohada que no sea ni demasiado gruesa ni demasiado plana. Colocar una almohada debajo de las rodillas puede ayudar a aliviar la presión en la zona lumbar.

Acostarse de lado también es una opción de protección. Con una almohada que llene el espacio entre el hombro y la cabeza, y un cojín entre las rodillas para alinear la pelvis, se limita la torsión y el arqueamiento excesivos. El cuerpo puede entonces relajarse y alcanzar una alineación más fluida y natural.

Cambia suavemente, sin apresurar las cosas.

Dejar de dormir boca abajo no se logra de la noche a la mañana. Tus hábitos nocturnos están arraigados y tu cuerpo tiene sus preferencias. Para facilitar la transición, puedes colocar una almohada detrás de la espalda cuando estés de lado para evitar que te des la vuelta inconscientemente. Una almohada entre las rodillas también mejora la estabilidad y la comodidad. Algunas personas también optan por reducir gradualmente el grosor de la almohada que usan al dormir boca abajo antes de cambiar completamente de postura.

En definitiva, la idea no es hacerte sentir culpable, sino escuchar a tu cuerpo con amabilidad. Aunque dormir boca abajo pueda parecer placentero en el momento, esta posición ejerce una serie de tensiones mecánicas sobre la columna vertebral, el cuello y las articulaciones. Al adoptar gradualmente una postura más neutra, le proporcionas a tu espalda un entorno más firme. Tu cuerpo te sostiene cada día; ofrecerle noches de descanso y tranquilidad es una inversión en tu comodidad a largo plazo y en tu energía al despertar.