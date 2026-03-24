Según un estudio, tomar dos o tres cafés al día podría reducir el riesgo de demencia.

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Además de sus conocidos efectos estimulantes, también podría influir en la salud cerebral. Un amplio estudio realizado por investigadores de Harvard, el MIT y la Universidad Brigham and Women's sugiere que consumir de dos a tres tazas de café con cafeína al día se asocia con un menor riesgo de demencia.

Un estudio realizado en más de 130.000 personas

Para comprender mejor el impacto del café en el envejecimiento cerebral, los investigadores analizaron datos de más de 130.000 participantes a quienes se les dio seguimiento durante aproximadamente 43 años. Los resultados se publicaron en la revista científica JAMA.

Durante este periodo, los científicos observaron los hábitos de consumo de café y té de los participantes, así como su salud cognitiva a lo largo del tiempo. Los análisis mostraron que las personas que consumían café con cafeína con regularidad tenían un menor riesgo de desarrollar demencia en comparación con quienes bebían poco o nada.

Un riesgo reducido de demencia de aproximadamente el 18%.

Según los resultados del estudio, los participantes que bebían más café tenían aproximadamente un 18 % menos de riesgo de desarrollar demencia durante el período de seguimiento. Los investigadores también observaron que estos participantes obtuvieron mejores resultados, en promedio, en ciertas pruebas cognitivas, incluidas las que evalúan la memoria y la velocidad de procesamiento de la información. Los beneficios parecieron ser particularmente notables en las personas que consumían entre dos y tres tazas de café al día.

El posible papel de la cafeína

Los resultados del estudio sugieren que la cafeína podría desempeñar un papel en este posible efecto protector. De hecho, los investigadores no observaron la misma relación entre el consumo de café descafeinado y el riesgo de demencia. Esta diferencia sugiere que ciertos compuestos presentes en el café con cafeína, en particular la cafeína, podrían influir en la salud cerebral.

Se sabe que la cafeína actúa sobre el sistema nervioso central y bloquea ciertos receptores implicados en los procesos de envejecimiento cerebral. Sin embargo, los investigadores señalan que aún no se han dilucidado los mecanismos exactos.

Se observaron efectos similares con el té.

El estudio también analizó el consumo de té. Los investigadores hallaron una asociación similar entre el consumo moderado de té y un menor riesgo de demencia. En concreto, los resultados indican que las personas que bebían entre una y dos tazas de té al día experimentaron un deterioro cognitivo ligeramente más lento que quienes no lo hacían. Estas observaciones sugieren que ciertas sustancias presentes en estas bebidas, como la cafeína o algunos antioxidantes, podrían ayudar a proteger la función cerebral.

Una asociación, no una prueba de causalidad.

A pesar de estos resultados alentadores, los investigadores enfatizan que su estudio muestra una asociación estadística, no una relación de causa y efecto. Otros factores también podrían influir en los resultados observados. Por ejemplo, las personas que consumen café pueden tener diferentes hábitos de vida, como una dieta específica, un mayor nivel de actividad física o un mejor acceso a la atención médica. Por lo tanto, los científicos reiteran que el café no debe considerarse la única solución para prevenir la demencia.

El papel del estilo de vida en la salud cognitiva

Numerosos estudios demuestran que la salud cerebral depende de varios factores combinados. Una dieta equilibrada, la actividad física regular, la estimulación intelectual y el control de los factores de riesgo cardiovascular desempeñan un papel importante en la prevención del deterioro cognitivo.

Por lo tanto, el consumo moderado de café podría formar parte de un conjunto más amplio de hábitos beneficiosos para la salud cerebral. Para los investigadores, estos resultados abren interesantes vías para comprender mejor la relación entre ciertas bebidas de consumo habitual y el envejecimiento cerebral.