¿Todavía necesitas mantener tus manos ocupadas? Esto es lo que puede revelar

Sin importar la situación, siempre sientes la necesidad compulsiva de llenar el espacio entre tus dedos. Te los llevas a la boca, los crujes o los envuelves alrededor de un mechón de pelo. En casos de extrema urgencia, incluso podrías jugar a animar con un lápiz. Tus manos están hiperactivas, luchando por funcionar sin distracciones. Y estos no son tics inofensivos.

Distraer las manos para concentrarse mejor

En la escuela, construíamos aviones con hojas de papel, hacíamos sonar nuestros bolígrafos sobre los pupitres, jugábamos frenéticamente con las tapas de nuestros lápices y con las cremalleras de nuestros estuches. A veces dibujábamos líneas al azar en nuestros cuadernos o rellenábamos los espacios en blanco con tinta azul. Nuestras manos siempre estaban en movimiento.

En la edad adulta, estos movimientos involuntarios de las manos siguen presentes, manifestándose como inquietud y movimiento constante alrededor del cuerpo. Prueba de ello es el auge de las pelotas antiestrés, los kits para hacer slime casero, los fidget spinners y los anillos con púas. A veces, arrugamos el cuello de una blusa en una reunión, garabateamos sin rumbo en una nota adhesiva o nos abalanzamos sobre la cadena de un collar como un gato sobre un ovillo de lana. Aunque a menudo se consideran un signo de aburrimiento o ensoñación, estos gestos involuntarios de las manos en realidad nos ayudan a concentrar nuestros pensamientos y a mejorar la claridad mental.

«Cuando nos movemos y realizamos actividades, alteramos la neuroquímica de nuestro cerebro del mismo modo que una droga puede alterarla», explica Kelly Lambert, neurocientífica de la Universidad de Richmond, a CBS News . En otras palabras, unas manos ágiles dan la impresión de control.

Mantén tus manos ocupadas para calmar tu mente.

En el siglo XIX, los médicos ya recetaban tejer a las mujeres que sufrían de ansiedad. Esta actividad ancestral, por cierto, aún persiste en manos que normalmente ocupan sus teléfonos inteligentes . «Puede parecer simple, pero es importante saber que los movimientos repetitivos aumentan la producción de ciertos neurotransmisores. Y si logras algo, como un gorro o una bufanda, obtienes una sensación de satisfacción», explica el especialista.

No es casualidad que cada vez más personas se dediquen a la jardinería , a desenredar ovillos de lana, a tomar clases de cerámica y a seguir tutoriales de arte. En una época de trabajos sedentarios donde las manos simplemente se mueven de un lado a otro sobre un teclado, las actividades creativas que tratan los dedos como instrumentos están resurgiendo. "Si creas algo, si pintas, si cocinas, si ensamblas objetos y usas ambas manos de forma más creativa, será más estimulante para el cerebro", explica el científico.

Actividades manuales: los ejemplos más evocadores

Para llegar a esta conclusión, la investigadora observó el mismo comportamiento en roedores. Los animales, que tenían que cavar y, por lo tanto, usar sus patas para encontrar comida, mostraron mejores signos de salud mental que las ratas que ella denomina "privilegiadas", exentas de esta tarea. "Así pues, cuando tomamos un animal perfectamente adaptado a su entorno y simplemente le dimos sus recompensas, sin que tuviera que hacer ningún esfuerzo, sus niveles de hormonas del estrés aumentaron drásticamente; perdió todos sus beneficios", explica. Esta es una situación que se puede extrapolar fácilmente a los humanos.

Ya sea que estés limpiando un mueble mientras haces una tarea doméstica, intentando recrear un patrón encontrado en internet con el dorso de una aguja o rellenando los espacios en blanco de un libro para colorear por números, el resultado final siempre es el mismo. Estas actividades, ya sea que culminen en una creación artesanal o sean simplemente para meditar, calman la mente. Por lo tanto, tu mano no es solo para teclear en el teléfono. Usada con sabiduría, puede satisfacer tu deseo de paz interior.

La próxima vez que muevas los dedos sin motivo aparente, recuerda esta explicación. Este gesto, lejos de ser inútil, es una forma natural de cuidar tu cerebro y tu bienestar. No es falta de atención; es un mecanismo de protección, una técnica de meditación incomprendida.