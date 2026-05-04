¿Cuál es la mejor postura para dormir? Aquí tienes la que suelen recomendar los especialistas.

¿Buscas la postura ideal para dormir bien? Puede que tu cuerpo ya tenga la respuesta. Un estudio sobre hábitos de sueño revela que una postura destaca por encima de las demás… y es también la que los especialistas recomiendan con mayor frecuencia.

La posición lateral, tu favorita absoluta para esta noche.

Según datos publicados en PubMed Central , dormir de lado es, con diferencia, la posición más común. Los participantes pasan más de la mitad de la noche en esta posición, aproximadamente el 54% del tiempo. En comparación, dormir boca arriba representa poco más de un tercio del sueño, mientras que dormir boca abajo sigue siendo muy poco frecuente.

Este éxito no es casualidad. Dormir de lado es una postura que el cuerpo adopta naturalmente para descansar. Complementa la forma del cuerpo, favorece su alineación natural y promueve la comodidad general. Con el tiempo, esta tendencia incluso se intensifica: cuanto mayor sea la edad o más cambie el cuerpo, más se tenderá a preferir dormir de lado.

Un sueño más reparador de lo que crees.

Contrariamente a la creencia popular, no pasas la noche dando vueltas en la cama. De media, quienes duermen cambian de posición aproximadamente 1,6 veces por hora. Por lo tanto, estos movimientos son poco frecuentes y, sobre todo, muy fluidos. Tu cuerpo simplemente ajusta su postura de forma instintiva, sin alterar la calidad del sueño. Estos microajustes incluso son beneficiosos: ayudan a prevenir puntos de presión y a mantener la comodidad durante toda la noche.

Diferencias según los perfiles

Los hábitos de sueño no son iguales para todos, y cada cuerpo tiene su propia manera de descansar.

Las mujeres, por ejemplo, tienden a moverse menos que los hombres durante la noche. Su sueño suele ser más tranquilo, con menos movimientos en los brazos, las piernas o la parte superior del cuerpo.

La edad también influye. Los adultos jóvenes suelen tener un sueño más inquieto, con mayor movimiento. Esto puede estar relacionado con un metabolismo más activo o con ciclos de sueño diferentes.

Otra observación interesante: las personas con mayor peso cambian menos de postura, lo que sugiere cierta estabilidad. Sin embargo, a veces presentan movimientos más localizados, sobre todo en los brazos o la espalda, posiblemente para adaptarse a sensaciones de incomodidad.

Por qué dormir de lado marca la diferencia

Aunque los especialistas suelen recomendar dormir de lado, no es solo por ser la postura más común. Además, ofrece varios beneficios para el cuerpo. Dormir de lado puede ayudar a reducir la apnea del sueño, esas pausas en la respiración que interrumpen el descanso. Esta posición también favorece una mejor circulación del aire. Asimismo, puede aliviar ciertas tensiones, sobre todo en la zona lumbar, al respetar mejor la alineación natural de la columna vertebral.

Otro beneficio: puede reducir el reflujo ácido, lo que resulta especialmente cómodo después de comer o en casos de sensibilidad digestiva. En resumen, es una postura que sostiene el cuerpo en lugar de restringirlo.

En definitiva, aunque dormir de lado pueda parecer ideal en muchos casos, no existe una postura perfecta para dormir. Tu cuerpo es único y tu comodidad es el mejor indicador. Algunas personas duermen muy bien boca arriba, mientras que otras prefieren cambiar de posición durante la noche. La clave está en encontrar una postura en la que te sientas cómodo. Tu sueño no tiene por qué ser perfecto; simplemente debe adaptarse a ti.