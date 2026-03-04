Utilizaron IA para su boda… y los tribunales no quedaron nada contentos con ello.

Hoy en día, las parejas ya no escriben sus votos matrimoniales con la tinta de sus corazones. Delegan esta tarea de escritura, por muy personal que sea, a su Baudelaire de bolsillo: chatGPT. Ya sea para combatir el bloqueo creativo, evitar frases incómodas o simplemente por pereza, confían esta prosa romántica a la IA. Pero fue en un contexto completamente diferente que la IA provocó el fracaso de una boda en los Países Bajos.

Escribir votos matrimoniales con IA es una práctica común.

Los estudiantes no son los únicos que usan IA para escribir ensayos y completar tareas. Ahora, las parejas comprometidas recurren a esta magia moderna para escribir sus votos matrimoniales y expresar sus sentimientos. Lejos de dejarse llevar por la pasión romántica o poseer un don natural para la prosa, le piden a chatGPT, su servidor moderno, que cree un texto a su medida, con cuidado de no despertar demasiadas sospechas. Y este pequeño engaño sentimental es común. Según una encuesta de Index Digital, casi un tercio de los recién casados británicos admitieron usar IA para ayudar a escribir sus votos.

Familiares y amigos también simplifican el proceso de hacer discursos extensos enviando sus solicitudes a estos robots obedientes. Sin embargo, la IA no siempre es fiable. Aunque parezca milagrosa, tiene sus limitaciones. Además de dar la impresión de un trabajo descuidado, carente de personalidad y compromiso, no siempre tiene en cuenta los requisitos legales. Porque si bien el matrimonio es un pacto de amor eterno , es ante todo un estatus legal, y no se necesita mucho para socavar su cumplimiento.

En abril de 2025, en Zwolle, al norte de los Países Bajos, una pareja se casó en presencia de un familiar, quien ofició la ceremonia como suelen hacer los alcaldes. Se dieron el "sí, quiero" mirándose a los ojos, pero la ley les prohibió el matrimonio.

Una boda cancelada por culpa de chatGPT, una primera

¿El motivo de la anulación? Un argumento sin fundamento legal. Ciertamente, estos votos rivalizan con la poesía de antaño y suenan dulces al oído, pero suenan falsos a los ojos de la ley. En otras palabras, carecen de valor y no representan nada. Y las conmovedoras metáforas no lograron ablandar el corazón del tribunal, inflexible en su apego a las reglas.

"¿Prometes estar al lado de [nombre de la mujer] hoy, mañana y para siempre?", le preguntaron primero al hombre. "¿Reír juntos, crecer juntos y amarnos pase lo que pase?", le preguntaron a la mujer. "¿Seguir apoyándose, bromeando, aferrándose el uno al otro, incluso en los momentos difíciles?". Entonces, palma contra palma, la pareja dijo al unísono: "¡No solo marido y mujer, sino ante todo un equipo, una pareja apasionada, el amor del uno para el otro y el hogar del otro!".

Un discurso emotivo que rozaba la improcedencia ante la legislación neerlandesa. «El mencionado discurso demuestra que el hombre y la mujer no realizaron la declaración exigida por el artículo 1:67, párrafo 1, del Código Civil neerlandés», concluyó el tribunal. Este artículo estipula que los futuros cónyuges declaran que cumplirán con todas las obligaciones legales relacionadas con el matrimonio. ¿El veredicto final? El tribunal no favoreció a la pareja, que, por lo tanto, no pudo finalizar su solicitud y contraer matrimonio. «En consecuencia, el matrimonio entre el hombre y la mujer no se formalizó. Esto significa que el certificado de matrimonio se inscribió erróneamente en el registro civil», se lee en la sentencia. En resumen, en este discurso «preparado», chatGPT omitió el elemento más importante y simplemente lo pasó por alto todo.

¿Los deseos generados por IA estarán pronto sujetos a sanciones más amplias?

Si bien la IA puede ser muy útil para planificar bodas, sugerir ideas de decoración, ofrecer consejos de entretenimiento y crear una lista de reproducción personalizada, es mejor usarla con moderación. Este caso, que ha trascendido fronteras, sirve como advertencia, incluso como una llamada de atención. Aunque el matrimonio es un evento personal, un momento culminante en la vida, aún tiene sus límites. Hay límites. Los dos miembros de la pareja, ahora obligados a revisar sus planes y rehacer la ceremonia, saben qué esperar. Y, por extensión, las parejas de todo el mundo también.

Durante una ceremonia civil, las parejas deben recitar las palabras declaratorias prescritas, que confirman que no existe ningún impedimento legal para el matrimonio, y las palabras contractuales, que los vinculan legalmente como cónyuges. Estas palabras están consagradas por ley y no pueden ser reemplazadas por votos generados por IA o personalizados, explica el abogado Simarjot Singh Judge en HuffPost UK . Un consejo para los sabios.

La IA destaca en muchas áreas, pero los votos matrimoniales requieren revisión humana y una firma emocional. De lo contrario, el día más feliz de la vida puede convertirse rápidamente en una pesadilla.