“Comimos pasta en nuestra boda”: rompe con las convenciones que rodean este día

Las parejas están redefiniendo las tradiciones y rompiendo con facilidad las reglas culinarias establecidas. Algunas instalan food trucks en el lugar de la recepción, otras optan por bufés temáticos y otras presentan la pasta de todas las maneras imaginables. Este plato, más común en las cocinas de estudiantes que en manteles blancos, no pretende rivalizar con los típicos menús gourmet. Pero sí tiene el mérito de romper moldes.

La pasta como plato principal, una elección atrevida

Imagina una mesa perfectamente puesta, adornada con un candelabro dorado, flores silvestres y vajilla de cristal. La pasta, un plato económico y fácil de preparar para los días de relax, parece fuera de lugar en este elegante entorno. Al pensar en el menú de una boda, te viene a la mente un delicioso pollo sobre una cama de verduras orgánicas o una pechuga de pato con patatas dauphinoise.

Uno espera leer prestigiosos títulos culinarios en su pergamino, escritos con una fuente romántica. Un poco menos así al comer un plato sencillo que se sabe de memoria. La creadora de contenido @chlosertoyou sorprendió el paladar de sus invitados al ofrecer una versión diferente de la pasta. Como muchas parejas, cansadas de las costumbres y normas culinarias anticuadas, encontró la originalidad en la simplicidad pura.

Y no eligió este menú para recrear La Dama y el Vagabundo ante la atenta mirada del fotógrafo. La pasta, ese básico que viene bien cuando falta la inspiración y que reaparece sin cesar en boca de los estudiantes, es toda una institución en Italia. No hablamos de simples macarrones con queso ni de espaguetis bañados en kétchup, sino de recetas más elaboradas. La influencer le hizo justicia a este plato injustamente infravalorado. Aunque sus amigos al principio hicieron una mueca al ver el menú, como diciendo: «Eso no se hace», cambiaron de opinión rápidamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chloé Allain Morand (@chlosertoyou)

Una boda con el buen gusto de la Dolce Vita

Mientras que algunas novias más atrevidas han sustituido el tradicional pastel de bodas por una mozzarella gigante o un tiramisú XXL, Chloé fue un poco más sensata en sus elecciones. Como explica en su vídeo, «la temática gastronómica de la boda fue italiana». La pasta, más fácil de realzar que la pizza, fue por tanto la elección obvia.

El creador de contenido, que evitó los clichés y reinventó con buen gusto el menú de la boda, no se conformó con unos pocos antipasti y parmesano. ¿Para empezar? Pulpo a la parrilla, carpaccio de ternera, arancini de trufa, un dúo de burrata y tomate… La experiencia comienza con el primer bocado. Estos platos, cuyos aromas evocan las calles adoquinadas de Milán, fueron solo un breve adelanto. El resto de la comida fue igualmente prometedor.

¿Quién dijo que la pasta no podía ser elegante y rivalizar con los mejores platos de la cocina francesa? Chloé optó por tres variantes de pasta para su boda: pasta con trufa, pasta con almejas y pasta con ragú. Estas especialidades de inspiración italiana demuestran que la pasta puede combinarse con vestidos y trajes impecables , no solo con un delantal de abuela.

El deseo de una boda verdaderamente personalizada

Hoy en día, las parejas aspiran a una mayor libertad y se toman menos a pecho los mandamientos de sus familiares. Se dan el "sí, quiero" en pijamas de satén frente al altar, improvisan barbacoas gigantes en los terrenos de un castillo y brindan por su unión con comidas estilo picnic en medio del campo.

Si bien antes las bodas eran en gran medida dictadas por los padres, ahora se viven como un asunto personal. Desde el menú hasta las actividades y el baile, las bodas modernas tienen un principio rector: la individualidad . Las parejas ya no buscan complacer a los mayores de la familia; quieren hacer realidad sus sueños más ambiciosos, aunque esto sorprenda a algunos de los invitados mayores. Recuperan el control y se relajan, desde el vestuario hasta la comida.

Servir pasta en tu boda, hacer pompas de jabón al salir de la iglesia, ofrecer paquetes de semillas para plantar en lugar de las habituales almendras garrapiñadas… No es una provocación, sino simplemente un signo de agradable emancipación.