Rechazada por una compañía de seguros debido a su peso, esta modelo de tallas grandes denuncia la "gordofobia".

Incluso en 2026, algunos prejuicios relacionados con el peso siguen profundamente arraigados. La modelo estadounidense de tallas grandes Tess Holliday lo puso de manifiesto recientemente al compartir una experiencia que generó gran revuelo en TikTok: que le negaran un seguro de vida por su peso. Su declaración pública ha reavivado el debate sobre la gordofobia y los criterios utilizados en ciertos sectores.

Una decisión que ella percibió como una injusticia.

En un video de TikTok , Tess Holliday relata cómo la consideraron no apta para un seguro de vida en Estados Unidos. Con un tono que mezcla humor y cansancio, explica que creía cumplir con los requisitos: no fumadora, no bebedora y sin problemas de salud conocidos. Sin embargo, según ella, un factor fue suficiente para que la rechazaran: su peso.

La modelo, que mide 1,60 metros y pesa más de 135 kilos, insiste en que hace ejercicio a diario, no recibe ningún tratamiento médico y no padece ninguna enfermedad preexistente. Para ella, esta situación refleja un problema más amplio: una visión aún muy estereotipada del cuerpo en ciertos sectores relacionados con la salud y los seguros.

El debate en torno al IMC se ha reavivado.

Este caso también pone de relieve una medida frecuentemente criticada: el índice de masa corporal, más conocido como IMC. Si bien aún se utiliza ampliamente para evaluar riesgos para la salud en los ámbitos médico y de seguros, este indicador está siendo cuestionado por muchos especialistas. Diversos estudios destacan que no tiene en cuenta elementos esenciales como la condición física, la masa muscular, el estilo de vida y la salud general de la persona.

Una investigación publicada en 2024 reveló que una gran mayoría de personas con obesidad reportaron haber sufrido juicios, vergüenza o estigmatización en entornos médicos. Para los activistas de la positividad corporal, el problema no se limita a las estadísticas. También concierne a la percepción de los cuerpos considerados "anormales" y a la manera en que algunas instituciones asocian automáticamente el "sobrepeso" con una mala salud.

Una figura comprometida durante años

Tess Holliday ha sido durante mucho tiempo una de las figuras más destacadas del movimiento de aceptación corporal. En 2013, lanzó el hashtag #EffYourBeautyStandards para denunciar los estándares de belleza irreales y promover una representación más diversa de los cuerpos. Más de diez años después, cree que la lucha sigue siendo igual de necesaria. En febrero de 2026, anunció el relanzamiento oficial del movimiento, recordando a todos que muchas personas siguen siendo tratadas como si sus cuerpos fueran un "problema que hay que solucionar".

Con frecuencia, denuncia los comentarios y comportamientos discriminatorios que sufre a diario. En 2025, ya había denunciado públicamente un comentario inapropiado de una azafata de United Airlines que le sugirió que "adelgazara" por su hijo durante un vuelo.

Detrás de estos testimonios se esconde una realidad más amplia.

La historia de Tess Holliday va mucho más allá de su experiencia personal. Negativa de servicios, comentarios indiscretos, juicios médicos y críticas no solicitadas: muchas personas con sobrepeso afirman vivir este tipo de situaciones con regularidad. Este caso también nos recuerda algo importante: el peso de una persona no define su valía, su estilo de vida ni su salud en general. Los cuerpos son diversos y toda persona merece ser tratada con respeto, independientemente de su apariencia.

Finalmente, es fundamental recordar que no existe una única manera correcta de vivir en nuestro cuerpo. Algunas personas quieren bajar de peso, otras no, y todos deberían poder tomar sus propias decisiones sin ser juzgados ni discriminados.

A través de esta nueva declaración pública, Tess Holliday pone de manifiesto una cuestión que sigue siendo muy relevante hoy en día: ¿por qué la apariencia física continúa condicionando el acceso a determinados derechos o servicios?