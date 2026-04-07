Una pasajera afirma que fue expulsada de un avión debido a su peso; los usuarios de internet reaccionan.

Una pasajera estadounidense, Keirstyn Catron, afirma que le impidieron abordar un vuelo debido a su peso, lo que provocó indignación en las redes sociales. Su relato, compartido en TikTok, ha reavivado el debate sobre las políticas de las aerolíneas respecto al espacio en cabina.

Una pasajera afirma que le impidieron embarcar.

Una creadora de contenido estadounidense, identificada como Keirstyn Catron (@lilcatron), afirma haber vivido una situación humillante en un vuelo que partió del aeropuerto LaGuardia de Nueva York en noviembre de 2025. Según su relato publicado en TikTok, un miembro del personal de la aerolínea le preguntó si podía sentarse en un asiento estándar antes de abordar.

La joven explica que el incidente tuvo lugar delante de otros pasajeros, lo que describe como una situación incómoda y pública. Afirma que no le permitieron abordar su vuelo programado, alegando que la negativa se debía a su tamaño. En su video, Keirstyn Catron (@lilcatron) expresa vergüenza e incomprensión ante la situación. Cree que fue juzgada basándose en un prejuicio sobre su capacidad para caber en un asiento estándar.

Políticas que regulan el espacio disponible a bordo

Muchas aerolíneas tienen normas sobre la ocupación de los asientos, especialmente cuando el tamaño de un pasajero requiere más espacio. Algunas políticas permiten a los pasajeros comprar un asiento adicional para garantizar la comodidad de todos los viajeros.

Según informaciones publicadas en varios medios de comunicación en inglés, la aerolínea en cuestión ha implementado una política que establece que "a los pasajeros que necesiten más espacio se les podrá pedir que reserven un asiento adicional con antelación". Estas medidas, presentadas por las aerolíneas como destinadas a "garantizar la seguridad y la comodidad a bordo", son objeto de debate frecuente en cuanto a su aplicación práctica y su impacto en la experiencia del pasajero.

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Un vídeo que se ha compartido ampliamente en las redes sociales.

Tras su publicación en TikTok, el vídeo se compartió y comentó ampliamente en línea. Muchos internautas expresaron su apoyo a la pasajera, denunciando lo que consideraban una situación estigmatizante. Otros comentarios destacaron la necesidad de mejorar la recepción y la accesibilidad de los viajes aéreos para personas con diferentes complexiones. Según los medios de comunicación que cubrieron la noticia, el vídeo ha acumulado cientos de miles de visualizaciones.

Algunos internautas creen que este tipo de situación pone de manifiesto la falta de adaptación del sector aéreo a la diversidad de su plantilla. Otros señalan que las aerolíneas también deben cumplir con las restricciones de seguridad y logística.

Un debate recurrente sobre la accesibilidad del transporte aéreo

La cuestión del espacio disponible a bordo de los aviones es objeto de debate público con frecuencia, especialmente en lo que respecta al tamaño estándar de los asientos. Varias asociaciones abogan por una mayor consideración de la diversidad corporal en el diseño de las cabinas.

Los expertos del sector señalan que «la reducción gradual del espacio para las piernas a lo largo de los años responde a imperativos económicos, pero también puede generar dificultades para algunos pasajeros». El testimonio de Keirstyn Catron (@lilcatron) forma parte, por lo tanto, de un debate más amplio sobre la accesibilidad del transporte aéreo y cómo las aerolíneas pueden conciliar las limitaciones técnicas, la comodidad de los pasajeros y la prevención de la discriminación.

La viralidad del testimonio de Keirstyn Catron (@lilcatron) ilustra la creciente importancia de las redes sociales para visibilizar las experiencias de viaje individuales. Asimismo, subraya la atención que el público presta a la inclusión y el respeto hacia los pasajeros. Es probable que el debate sobre la accesibilidad del transporte aéreo continúe a medida que el sector siga evolucionando para satisfacer la creciente demanda global.