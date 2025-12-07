Search here...

Estas ciudades lo dieron todo en Navidad: sus árboles de Navidad son auténticas obras maestras.

Fabienne Ba.
@galerielafayette et @rockfellercenter/Instagram

Con la llegada de las fiestas, algunas ciudades se desviven por transformar sus plazas y centros comerciales en deslumbrantes espectáculos de luz. Estos monumentales árboles de Navidad no son simples adornos: son verdaderas obras de arte. El ranking Civitatis 2025 revela creaciones únicas donde convergen tradición, innovación y magia.

París: una experiencia mágica bajo la cúpula de las Galerías Lafayette

En París, un espectáculo impresionante espera a los visitantes de las Galerías Lafayette Haussmann. Este año, el árbol de Navidad alcanza una altura de 16 metros y está adornado con 560 kg de cintas rojas y 8 kilómetros de guirnaldas LED. Con el tema "El regalo más hermoso", de la ilustradora Jeanne Detallante, transforma la famosa cúpula en un escenario mágico. A su alrededor, encantadores escaparates cuentan historias mágicas, mientras que la ciudad ofrece paseos nocturnos en autobuses iluminados para prolongar el encanto. París demuestra así, una vez más, que la elegancia y la creatividad pueden combinarse para deleitar a grandes y pequeños.

Río: Un gigante flotando en la laguna

Tras cuatro años de ausencia, el árbol de Navidad flotante de la Laguna Rodrigo de Freitas ha regresado para iluminar Río de Janeiro. Un verdadero símbolo de alegría colectiva, este árbol gigante no solo ilumina el cielo nocturno, sino que también se refleja en las aguas de la laguna, creando un paisaje acuático único. Sus vibrantes colores armonizan con las luces de la ciudad para ofrecer una experiencia visual inolvidable. Tanto para locales como para turistas, presenciar la iluminación de este gigante flotante se ha convertido en un ritual festivo imperdible.

Vilna y Praga: obras maestras históricas y modernas

En Europa, Vilna y Praga también se han esforzado al máximo para atraer visitantes. En la capital lituana, una impresionante cúpula metálica de 20 metros se alza orgullosa en la plaza central. Sus 5 kilómetros de luces rodean un mercado navideño tradicional, que combina artesanía y exquisiteces locales en un ambiente cálido y acogedor.

Praga, por su parte, erige un árbol de Navidad de 24 metros en la famosa Plaza de la Ciudad Vieja. Hasta el 6 de enero, conciertos, espectáculos góticos y entretenimiento cautivan a los transeúntes, transformando el centro histórico en un auténtico cuento navideño a escala real.

Estrasburgo, Budapest y Nueva York: tradiciones vibrantes

Estrasburgo, a menudo considerada la capital europea de la Navidad, mantiene su reputación con un majestuoso árbol de Navidad e iluminaciones que transforman la ciudad en un paraíso de postal. Budapest combina tradición y modernidad, con decoraciones que realzan la arquitectura histórica y los mercados festivos a lo largo del Danubio.

En Nueva York, el famoso Rockefeller Center sigue fascinando: cada año, su árbol de Navidad atrae a miles de visitantes y se convierte en un símbolo universal de convivencia y luz durante este período festivo.

Estas ciudades demuestran que la Navidad es mucho más que una simple festividad: es una época en la que el arte, la creatividad y la emoción se unen para crear recuerdos inolvidables. Cada árbol, ya sea flotante, metálico o monumental, cuenta una historia e invita a los visitantes a un viaje mágico. Los visitantes ya no vienen simplemente a admirar la decoración; vienen a vivir un viaje sensorial completo, donde la luz, el color y la tradición se entrelazan para celebrar la magia colectiva.

Cuando los árboles de Navidad se convierten en experimentos

Más allá de su tamaño y esplendor, estos abetos encarnan una filosofía positiva: celebrar la belleza de la vida, fomentar la conexión y compartir un momento de felicidad sencilla pero profunda. Ya sea paseando por los mercados de Vilna, admirando los reflejos en la laguna del Río o maravillándose bajo la cúpula parisina, cada uno de estos árboles nos recuerda que la Navidad es, ante todo, una celebración de emociones y unión.

En resumen, estas creaciones festivas transforman cada ciudad en un cuento de hadas moderno. Invitan a residentes y visitantes a celebrar la magia colectiva, compartir momentos de alegría y recordar que la belleza a menudo reside en los detalles, la maravilla y la luz que damos y recibimos.

Soy Fabienne, escritora para el sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me siento motivada a aportar mi granito de arena para promover la igualdad. Me esfuerzo por apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse oír.
