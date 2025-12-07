¿El fin de las duchas? Esta máquina que "lava humanos" está causando furor.

La idea parecía descabellada ayer, pero hoy es una realidad: una máquina que te lava como si fueras ropa, sin sacudirte, por supuesto, está causando furor en redes sociales. A medio camino entre la ciencia ficción y la innovación, esta "lavadora humana" se perfila como uno de los objetos más inusuales de finales de 2025.

Una atracción estrella en Japón

La Expo Mundial de 2025 en Japón sin duda ofreció sus sorpresas, pero ninguna generó tanto revuelo como esta cápsula futurista. La empresa japonesa Science Corp, ya reconocida por su enfoque de alta tecnología para la vida cotidiana, acaba de anunciar el lanzamiento oficial de su máquina diseñada para… lavar a personas enteras. En la Expo de Osaka, el prototipo generó impresionantes colas, convirtiéndose en una de las estrellas del espectáculo. Cabe decir que el concepto es suficiente para atraer incluso a los más escépticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ミラブルのサイエンス【公式】 (@science_mirable)

¿Cómo funciona esta máquina que lava a la gente?

El principio es de una simplicidad casi desconcertante: en lugar de ducharse, uno se acuesta en una cápsula tipo capullo. Una vez cerrada la tapa, el aparato se encarga de todo. Limpia con suavidad, como una lavadora, pero sin centrifugar y con especial atención a su comodidad. Todo esto acompañado de música relajante que transforma la rutina en un momento de tranquilidad.

Una idea nacida en los años 70

Esta asombrosa creación está inspirada en un modelo presentado en la Exposición Universal de Osaka de 1970. El actual presidente de Science, que entonces tenía 10 años, quedó profundamente impresionado por este invento visionario. Décadas más tarde, decidió reinventarlo en una versión moderna. La portavoz de Science, Sachiko Maekura, incluso explica que la máquina «no solo limpia el cuerpo, sino también el alma». Para lograrlo, incorpora monitorización de la frecuencia cardíaca y seguimiento de ciertos signos vitales, garantizando una experiencia inmersiva, suave y segura.

Producción limitada y un precio vertiginoso

El prototipo presentado en la Expo 2025 captó la atención de una cadena hotelera estadounidense interesada en su posible comercialización. Impulsada por este entusiasmo, la empresa Science decidió lanzar una primera producción. Como resultado, un hotel de Osaka adquirió la primera unidad y ya se prepara para instalar este extraordinario servicio.

Entre los primeros compradores se encuentra Yamada Denki, una conocida cadena japonesa de electrónica de consumo, que espera atraer clientes gracias a la rareza del dispositivo. Y la rareza es real: solo se producirán unas cincuenta unidades. En cuanto al precio, los medios locales informan de unos 60 millones de yenes, o casi 331.000 euros. Esta suma sitúa al dispositivo en la categoría de objetos tecnológicos excepcionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ミラブルのサイエンス【公式】 (@science_mirable)

Una innovación adaptada al ritmo japonés

En Japón, donde los días suelen ser largos y el tiempo es un apuro diario, una máquina capaz de ofrecer una limpieza rápida, profunda y relajante probablemente sea todo un éxito. Permite a las personas dedicar un momento de bienestar a su cuerpo, sin restricciones. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo si este invento alcanzará el mismo éxito a nivel internacional. ¿Logrará conquistar a usuarios de otras culturas, acostumbrados a sus propios rituales de ducha o baño?

Lo cierto es que la tecnología sigue superando nuestras expectativas y alcanzando terrenos que ayer ni siquiera podíamos imaginar. Una máquina que lava personas: ¿quién lo hubiera imaginado? Y, sin embargo, existe, lista para transformar una tarea mundana en una experiencia futurista.