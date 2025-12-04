Próximamente se producirá una lluvia de meteoritos, un fenómeno raro que no debe perderse.

En la noche del 13 al 14 de diciembre de 2025, el cielo se iluminará con una de las lluvias de meteoros más espectaculares del año: las Gemínidas. Se espera que hasta 150 meteoros por hora surquen el cielo, ofreciendo un espectáculo fascinante.

Un importante evento astronómico en diciembre

Contrariamente a la creencia popular, las lluvias de meteoros no se limitan al verano. Las Gemínidas, generalmente activas del 4 al 17 de diciembre, rivalizan en intensidad con las famosas Perseidas de agosto. Esta lluvia se origina a partir del polvo que deja el asteroide 3200 Faetón, un cuerpo permanentemente rodeado por una nube de partículas rocosas que se inflaman al entrar en la atmósfera terrestre.

Un número excepcional de estrellas fugaces

El espectáculo será particularmente intenso este año, con un pico estimado de 150 meteoros por hora alrededor de las 3 a.m. del 14 de diciembre. Esta alta tasa permite la observación de una impresionante frecuencia de estrellas fugaces brillantes, algunas blancas, otras teñidas de tonos amarillos, azules, rojos o verdes.

Consejos para observar las Gemínidas

Para apreciar plenamente la magia celestial, prepárese para una noche fresca llevando ropa abrigada y mantas. También es recomendable alejarse de las zonas urbanas con alta contaminación lumínica y mirar hacia la constelación de Géminis, el aparente origen de los meteoros. La suerte y la paciencia serán sus mejores aliados a la hora de pedir un deseo a una estrella fugaz durante este excepcional evento celestial.

En resumen, las Gemínidas son un evento anual que no hay que perderse, un raro momento de belleza que cierra el año 2025 iluminando el cielo nocturno.