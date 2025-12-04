Search here...

Próximamente se producirá una lluvia de meteoritos, un fenómeno raro que no debe perderse.

Sociedad
Fabienne Ba.
Neale LaSalle/Pexels

En la noche del 13 al 14 de diciembre de 2025, el cielo se iluminará con una de las lluvias de meteoros más espectaculares del año: las Gemínidas. Se espera que hasta 150 meteoros por hora surquen el cielo, ofreciendo un espectáculo fascinante.

Un importante evento astronómico en diciembre

Contrariamente a la creencia popular, las lluvias de meteoros no se limitan al verano. Las Gemínidas, generalmente activas del 4 al 17 de diciembre, rivalizan en intensidad con las famosas Perseidas de agosto. Esta lluvia se origina a partir del polvo que deja el asteroide 3200 Faetón, un cuerpo permanentemente rodeado por una nube de partículas rocosas que se inflaman al entrar en la atmósfera terrestre.

Un número excepcional de estrellas fugaces

El espectáculo será particularmente intenso este año, con un pico estimado de 150 meteoros por hora alrededor de las 3 a.m. del 14 de diciembre. Esta alta tasa permite la observación de una impresionante frecuencia de estrellas fugaces brillantes, algunas blancas, otras teñidas de tonos amarillos, azules, rojos o verdes.

Consejos para observar las Gemínidas

Para apreciar plenamente la magia celestial, prepárese para una noche fresca llevando ropa abrigada y mantas. También es recomendable alejarse de las zonas urbanas con alta contaminación lumínica y mirar hacia la constelación de Géminis, el aparente origen de los meteoros. La suerte y la paciencia serán sus mejores aliados a la hora de pedir un deseo a una estrella fugaz durante este excepcional evento celestial.

En resumen, las Gemínidas son un evento anual que no hay que perderse, un raro momento de belleza que cierra el año 2025 iluminando el cielo nocturno.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, escritora para el sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me siento motivada a aportar mi granito de arena para promover la igualdad. Me esfuerzo por apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse oír.
Article précédent
Ella marca el número de teléfono equivocado para el Día de Acción de Gracias... y forja una amistad improbable que ha durado 10 años.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ella marca el número de teléfono equivocado para el Día de Acción de Gracias... y forja una amistad improbable que ha durado 10 años.

En 2016, Wanda Dench, una abuela de Arizona, envió por error un mensaje de texto con una invitación...

"Renunciar": Esta impactante tendencia de la Generación Z está revolucionando el mundo laboral.

Una nueva tendencia está causando furor en redes sociales: "quittoking". En lugar de una renuncia discreta y tradicional,...

"Ni siquiera sabía lavar la ropa": estas clases improbables triunfan entre los jóvenes adultos

Hace tan solo unos años, te habrías reído si alguien hubiera dicho que estaba haciendo un curso para...

Vive en un crucero todo el año: a sus 77 años, muestra lo que nunca te cuentan

A los 77 años, Sharon Lane lo dejó todo para establecerse definitivamente a bordo del Odyssey Villa Vie...

Estas 5 carreras costosas... que (casi) valen la pena

Contrariamente a la creencia popular, algunos títulos universitarios representan una inversión muy elevada sin garantizar una rentabilidad financiera...

Este hombre estadounidense no puede creer lo que descubrió en un supermercado francés.

Un usuario estadounidense de TikTok, recién mudado al sur de Francia, compartió su asombro ante la impresionante diversidad...

© 2025 The Body Optimist