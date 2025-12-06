Search here...

Un partido de fútbol en lo alto del vacío: su hazaña provoca escalofríos en la red

Sociedad
Clelia Campardon
@sergeyboytcov/Instagram

El creador de contenido ruso Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) jugó recientemente el primer partido de fútbol en una plataforma suspendida bajo un globo aerostático a una altitud de 1800 metros. Este récord mundial se ha vuelto viral en redes sociales. Equipados con paracaídas, los jugadores desafiaron el vacío en un video que acumuló más de 50 millones de visualizaciones en 48 horas.

Una plataforma en el corazón de las nubes

La estructura, asegurada bajo varios globos aerostáticos, se mecía con el viento mientras dos atletas con uniforme de fútbol pasaban corriendo, disparaban y anotaban con precisión a pesar del espacio reducido. Un avión sobrevoló la zona para filmar, e incluso otro pasó cerca, acentuando el vértigo de la escena.

Seguridad y adrenalina combinadas

Como se ve en el video compartido por el creador de contenido ruso Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) , cada participante llevaba un arnés y un paracaídas, mientras que los equipos de rescate y los escaladores permanecían en alerta "por si acaso". Los movimientos lentos y controlados demostraron equilibrio y coordinación en temperaturas gélidas, transformando el deporte en una obra de arte escénico suspendida.

Reacciones explosivas y celebraciones icónicas

El video se viralizó en Instagram (Sergey Boytsov tiene 4,4 millones de seguidores ) , X y TikTok, con comentarios de admiración sobre sus nervios de acero y bromas sobre la pérdida del balón en el aire. Un jugador celebró un gol con el "SIUUU" de Ronaldo mientras saltaba de la plataforma con el paracaídas abierto.

Con esta actuación que combina creatividad, emoción y virtuosismo atlético, Sergey Boytsov vuelve a desafiar los límites del espectáculo en redes sociales. Entre la destreza técnica y la búsqueda de adrenalina, su acto de equilibrio allana el camino para una nueva generación de lo que se conoce como contenido extremo, donde el deporte se convierte en un vertiginoso campo de pruebas. Más allá del revuelo, esta hazaña sirve como un duro recordatorio de hasta dónde están dispuestos a llegar algunos creadores para ofrecer imágenes inolvidables.

Este país donde cada vez más mujeres no usan sujetador

