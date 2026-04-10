Esta drag queen está redefiniendo los códigos de la estética.

En el imaginario colectivo, las drag queens suelen ser representadas de forma muy caricaturesca. Quienes no están bien informados creen que son simplemente hombres vestidos de mujeres que actúan en locales privados, satirizando la feminidad. Sin embargo, tras las pestañas postizas, las pelucas opulentas y las cejas exageradas se esconde un verdadero arte. Y con su estilo, una mezcla entre las muñecas Bratz y las heroínas de Tim Burton, la drag queen Sgàire Wood encarna a la perfección este exigente arte.

Ojos de muñeca y un estilo surrealista, un sello distintivo impactante.

Monet se hizo famoso por sus pinturas bucólicas, y Picasso por sus rostros geométricos. Cada artista tiene su propio estilo único y una individualidad distintiva, incluyendo aquellos que pintan no con gouache, sino con rubor y sombra de ojos. Sgàire Wood es sin duda el ejemplo más llamativo. Esta artista drag queen tiene una identidad única, muy alejada de los llamados trajes tradicionales basados en pelucas coloridas y párpados muy maquillados. Es una fusión de Lady Gaga, las muñecas góticas Monster High de nuestra infancia, Victoria de "La novia cadáver" y heroínas de manga con ojos desproporcionados. Su estilo, rebosante de fantasía, desafía cualquier clasificación.

Mientras que muchas drag queens se aplican brillo labial, extendiéndolo cuidadosamente más allá del contorno definido de los labios, y se maquillan los párpados con colores vibrantes, Sgàire Wood, oriunda de Glasgow, luce un estilo más singular. Su maquillaje, que evoca una alucinación visual, fusiona elementos de sueños y pesadillas. Su rostro, casi como una máscara, es una réplica vívida de personajes de dibujos animados. Ni siquiera los aficionados al cosplay llegan tan lejos en su imitación. Una mirada XXL que desafía los límites naturales del ojo, pestañas desproporcionadas adornadas con estrellas kawaii, mejillas saturadas de rubor y labios pintados como si estuvieran sobre papel. Su estética es difícil de resumir en una sola palabra.

No tiene nada en común con sus compañeros intérpretes. Sgàire Wood parece haber construido este personaje como Mary Shelley con "Frankenstein". Es un estilo híbrido, una compilación de varias caras en una. Es una colección de referencias a Barbie, muñecas de porcelana, anime japonés y películas de terror. Una verdadera construcción visual para deconstruir todo lo que define el "ser".

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Es necesario renovar la imagen "cliché" de la drag queen.

El arte del transformismo lucha por el reconocimiento general y aún arrastra muchos estereotipos anticuados. El público suele considerarlo una práctica marginal. Para muchos, las drag queens son simplemente " gays reprimidos" que buscan salirse de lo convencional, o travestis que disfrutan parodiando a las mujeres.

En la opinión pública, son figuras grotescas que se visten de forma extravagante para entretener a un público cómplice en sótanos poco iluminados. Sin embargo, las drag queens merecen una definición más elocuente y precisa. «Encarnan un estilo de vida vibrante y una forma de expresión audaz que trasciende las fronteras de género y sociedad», explica el sitio web LGBT Colors .

Sgàire Wood, quien perfeccionó su técnica con sus muñecos Troll antes de practicar sobre la piel, no se limita a la "coquetería radical". Ella plasma su mundo interior y lo moldea con lápices, pestañas postizas y paletas de colores vibrantes. Explora la identidad de una manera diferente, sin adherirse a modelos específicos ni a marcos binarios. "Hay algo muy liberador en darnos cuenta de cuánto de lo que valoramos carece de sentido, y me gustaría que mi trabajo pudiera, aunque sea un poco, abrir la puerta a ese tipo de trascendencia para las personas", explica en Dazed .

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Haz de cada look un tema para la reflexión.

Para Sgàire Wood, el maquillaje y el vestuario nunca son meros accesorios ni artificios pasajeros. Cada detalle es deliberado, cada color elegido como la composición de una sinfonía visual. Su objetivo trasciende la simple actuación: transforma su apariencia en un mensaje, una idea, un cuestionamiento de la identidad, la percepción corporal y los límites de la norma.

Sus creaciones son como teatros en miniatura donde el espectador es invitado a deconstruir sus ideas preconcebidas. Una mejilla saturada de rubor no es meramente decorativa: puede simbolizar la exageración de las emociones impuesta por la sociedad. A través de este enfoque casi transgresor, Sgàire Wood redefine el drag como un laboratorio artístico al aire libre. Sus looks se convierten en estudios sobre género, belleza y exceso, pero también en conversaciones silenciosas con quienes los observan. Cada aparición en el escenario o en las redes sociales demuestra que el drag puede ser tanto espectáculo como filosofía encarnada.

Su obra demuestra así que el drag no es simplemente un arte escénico, sino una exploración conceptual donde la frontera entre la imaginación y la realidad se convierte en un reino infinito de creación. A través de este diálogo visual, Sgàire Wood invita a cada persona a cuestionar lo que acepta, rechaza o admira en el mundo que la rodea.