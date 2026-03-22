¿Quiénes son estas personas que se identifican con los animales, llamadas "terianos"?

En un mundo donde la identidad se reinventa constantemente, algunas personas encuentran una profunda conexión con las formas animales. Conocidos como «terianos» o «teriatropos», no se consideran «completamente humanos» y exploran una conexión interna con un animal, real o extinto. Esta «identidad de género» menos conocida fascina por su riqueza psicológica y espiritual.

Una identidad animal no física

Ser un teriántropo no significa creer que uno puede transformarse físicamente en un animal. Se trata de una identificación profunda, no física. Cada teriántropo se conecta con un "teriotipo", a menudo un lobo, un gato, un caballo o un pájaro, que forma parte integral de su identidad interior.

Esta conexión a veces se manifiesta durante un «despertar», un momento en que la persona toma conciencia de esta afinidad. Los therianos pueden entonces experimentar «transformaciones»: sensaciones de miembros fantasma (cola, garras), impulsos instintivos o cambios de humor que corresponden a su animal interior. A diferencia de los «furries», que adoptan un personaje por diversión o por el disfraz, los therianos experimentan esto como una verdad personal, un aspecto de su ser.

Orígenes y comunidad

La palabra "therian" apareció a principios de la década de 1990 en foros en línea, derivada del término "theriantrope", que a su vez proviene de las palabras griegas para "bestia" y "humano". Los therians forman parte de la subcultura más amplia de los "otherkin", que también incluye a los "fictionkins", personas que se identifican con seres fantásticos como dragones o elfos.

Plataformas como TikTok (#TherianTok) han contribuido a visibilizar estas experiencias. En ellas se muestran actuaciones escenificadas, "cuadrupedia" (caminar a cuatro patas) y el uso de accesorios como colas y orejas. Sin embargo, la mayoría de los therians enfatizan la importancia de la experiencia interna: se trata, ante todo, de una identidad personal, no de un juego ni de un disfraz. Las explicaciones sobre esta identificación son variadas, desde vidas pasadas hasta neurodivergencia o simplemente una esencia espiritual sentida.

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Tipos de terios

La comunidad distingue varias formas de identificación:

Contheriano: una fusión permanente entre humano y animal.

Suntherian: La animalidad forma parte de la personalidad, pero permanece integrada en la vida humana.

Interruptor de luz: un cambio completo entre el estado humano y el animal.

Cladoterio: identificación con una familia de animales, como los felinos.

Cada terio experimenta su "animalidad" de manera diferente, algunos constantemente, otros alternativamente dependiendo del momento o de las emociones.

Críticas y perspectivas externas

Este fenómeno resulta intrigante y genera controversia. Algunos lo consideran una forma de «trastorno mental» o un «efecto TikTok» entre los adolescentes. Los propios teriántropos enfatizan que se trata de una identidad estable, involuntaria y no elegida. La antropología a veces vincula esta experiencia con el chamanismo o antiguas tradiciones espirituales, mientras que la psiquiatría se muestra cautelosa al respecto.

A pesar de las críticas, los therianos crean una comunidad solidaria, enfrentándose a menudo a burlas o malentendidos. Redefinen las nociones de identidad humana y animalidad interior, y demuestran que es posible explorar la vida interior con autenticidad y respeto.

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Una diversidad que debe ser respetada

Es importante destacar que los teriántropos provienen de todos los ámbitos de la vida y sus identidades no se limitan a categorías rígidas. En TikTok, muchos videos muestran a jóvenes "saliendo" a su animal interior, a menudo en relación con preguntas sobre género o identidad. Las identidades de género son plurales, el mundo no es binario y es fundamental respetar cómo cada persona se define a sí misma.

En definitiva, ser teriano significa abrazar una dimensión de uno mismo que trasciende lo humano, manteniendo a la vez el respeto por uno mismo y por los demás. Este fascinante fenómeno se sitúa en la intersección de la espiritualidad moderna, la introspección y la búsqueda de la autenticidad personal.