Un hombre chino habla sobre los locos estándares de belleza de su país.

El creador de contenidos @ur.chinese.unc recientemente causó sensación con un video viral que aborda los estándares de belleza muy estrictos y a veces poco realistas de China.

Estándares de belleza estrictos y críticos

En su video, @ur.chinese.unc explica que en China las mujeres son juzgadas rápidamente por su apariencia física: se las considera "demasiado gordas", "demasiado oscuras" o "demasiado bajas". Este tipo de comentarios, que a menudo se dan por sentados en la vida cotidiana, revelan la fuerte presión que pesa sobre las mujeres jóvenes para ajustarse a los estándares de belleza.

El video provocó numerosas reacciones de conmoción en línea, donde muchos cuestionaron la severidad, y sobre todo la irrealidad, de estos estándares de belleza. Muchos expresaron su indignación, denunciando una forma de "vigilancia corporal" que se ha vuelto casi sistemática. Algunos comentarios incluyeron: "¿Qué quieres decir con gorda? Está súper delgada, es ridículo, ¿qué soy yo entonces?" y "Parece que tienes que ser un fantasma para que te consideren 'delgada'".

Tests de belleza populares en las redes sociales

El creador de contenido @ur.chinese.unc también describe varias pruebas de belleza que se han vuelto muy populares en las redes sociales chinas:

Prueba de la hoja A4 en la que la altura de una mujer no debe exceder el ancho de una hoja A4 sostenida verticalmente.

La prueba del ombligo, que consiste en tocarse el ombligo pasando el brazo por detrás de la espalda hasta el estómago.

La prueba de la clavícula del pez, que mide si la clavícula es lo suficientemente hueca como para que un pez pequeño pueda "nadar" en ella.

La prueba de “piel fría” tiene como objetivo evaluar el tono de la piel, con preferencia por una tez muy pálida, considerada un estándar de belleza.

Una crítica de los estándares impuestos

Los comentarios bajo el video revelan una indignación generalizada ante estos estándares impuestos a las mujeres, y muchos denuncian lo absurdo y peligroso de tales expectativas. Varios internautas señalan el impacto psicológico que estas exigencias pueden tener, señalando que perpetúan la inseguridad, fomentan la comparación constante y alimentan una cultura donde la apariencia prima sobre todo lo demás. Otros enfatizan que estos estándares poco realistas contribuyen a reforzar estereotipos sexistas profundamente arraigados que reducen a las mujeres a una simple lista de características físicas.

El mensaje compartido es claro: cada persona es bella a su manera, y es fundamental valorar la diversidad de cuerpos, rostros e identidades. Muchos animan a las personas a distanciarse de estos mensajes tóxicos y a cultivar una imagen más compasiva de sí mismas.

En resumen, este video ha abierto un debate más amplio sobre la diversidad corporal y la presión social en torno a los ideales de belleza, recordándonos que la belleza no se mide con una regla ni con un papel. Rechazar estos estándares opresivos no solo protege la autoestima, sino que también contribuye a construir una sociedad más inclusiva, donde todas las personas puedan existir sin ser juzgadas según criterios superficiales e inalcanzables.