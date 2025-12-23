La estadística de que casi tantas mujeres como hombres juegan videojuegos es controvertida.

El mundo de los videojuegos evoluciona rápidamente, y algunas estadísticas recientes podrían cuestionar tus ideas preconcebidas. Según un estudio de la Entertainment Software Association (ESA) publicado en 2025, las mujeres representan actualmente el 48 % de los jugadores, una cifra que cuestiona la imagen tradicional del jugador.

Una estadística que provoca reacciones

El estudio, denominado "El Poder del Juego", encuestó a más de 24.000 participantes en 21 países. Revela no solo una representación casi igualitaria de mujeres y hombres en el mundo de los videojuegos, sino que también destaca que el 22 % de los jugadores estadounidenses tienen más de 65 años. Esto demuestra que los videojuegos ya no son solo para adolescentes o jóvenes adultos, sino que ahora atraen a todas las generaciones.

Esta noticia causó sensación y provocó diversas reacciones en redes sociales. Si bien algunos recibieron estas cifras con entusiasmo, otros se mostraron escépticos. A varios internautas, principalmente hombres, les costó creer que tantas mujeres jugaran. "Nunca veo gamers", declararon, argumentando en ocasiones que jugar a juegos móviles o rompecabezas no es un "juego real".

Sin embargo, el estudio demuestra que el término "gamer" ya no se limita a la imagen estereotipada del jugador aislado frente a la pantalla de su ordenador. Las prácticas de juego son ahora extremadamente variadas: juegos para smartphones, rompecabezas, simulaciones, juegos de estrategia e incluso entrenamiento mental. Los videojuegos nunca han sido tan inclusivos en cuanto a formatos y estilos de juego.

Los jugadores hablan

Por su parte, muchas mujeres explican que su invisibilidad en ciertas plataformas no es sinónimo de ausencia. El miedo al acoso, los comentarios sexistas o el comportamiento tóxico a menudo las empuja a permanecer en el anonimato o a silenciar sus micrófonos. Como lo resume una usuaria de internet en X (anteriormente Twitter): «No es que no juguemos, es que nos quedamos calladas para que nos dejen en paz».

Estos relatos demuestran que el problema no es la falta de interés de las mujeres por los videojuegos, sino el entorno aún excesivamente hostil en el que se desenvuelven. La conclusión es clara: la comunidad gamer debe seguir evolucionando para ser más respetuosa y acogedora.

Hacia un juego inclusivo y universal

Más allá de los debates, el estudio de la ESA destaca una realidad apasionante: los videojuegos se han vuelto universales e intergeneracionales. Ya no se limitan a la imagen estereotipada del adolescente encorvado sobre su consola. Hoy en día, los videojuegos unen a mujeres, hombres, personas mayores, aficionados a los juegos móviles y de consola, en todo el mundo.

En definitiva, el reto sigue siendo crucial: construir un espacio donde todos puedan jugar libremente, expresarse y sentirse valorados. Este es un paso esencial para que los videojuegos no solo sean una actividad de ocio, sino también un vehículo para la diversidad y el disfrute compartido. Así que no lo dudes más: ya seas aficionado a los juegos de rol, de puzles o de estrategia, el mundo de los videojuegos te espera con los brazos abiertos.