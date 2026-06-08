Comercializada en China como un producto para aliviar el estrés, esta muñeca negra está provocando indignación.

Para combatir el estrés crónico, algunas personas aprietan pelotas de espuma, juegan con anillos especialmente diseñados o estrujan objetos gelatinosos. Sin embargo, los internautas chinos desahogan sus frustraciones con muñecas de piel negra llamadas "Muñecas Natasha". En las redes sociales, descargan su ira sobre estas figuras maleables, y esto se asemeja más a una explosión de odio que a un momento de relajación.

Muñecas negras tratadas sin compasión

El estrés es, sin duda, la enfermedad del siglo XXI. Es un flagelo que no conoce fronteras, y cada persona tiene sus propios métodos para alcanzar esa esquiva serenidad mental y recomponer sus pensamientos. Algunos hunden los dedos en bolas de baba brillante, mientras que otros practican la meditación consciente desde sus sillas de oficina. Los chinos, por su parte, desahogan su ira y emociones reprimidas en una muñeca llamada "Muñeca Natasha", el equivalente a esas suaves bolas de silicona.

Parece un bebé pequeño, vestido simplemente con un pañal colorido. A diferencia de las muñecas de porcelana que se rompen al menor percance, estos modelos resisten cualquier trato brusco sin romperse jamás. Se deforman con los puños cerrados y los empujones deliberados, pero recuperan rápidamente su forma original. Con sus arrugas visibles, su carita regordeta, su semblante inofensivo y su aspecto adorable, es difícil imaginar que alguien pueda hacerle daño a este bebé con su piel de goma masticable. Sin embargo, los internautas chinos lo someten a una violencia desproporcionada y realizan auténticas pruebas de choque. Es casi una venganza personal.

Lo perturbador de estos videos es que involucran constantemente muñecas de piel oscura . El contenido que circula en TikTok es brutalmente impactante. Bajo el pretexto de "dejar ir", los usuarios golpean a las muñecas, les echan agua hirviendo, las pisotean sin piedad y las cortan en pedazos. Otros se divierten blanqueándoles la piel con maquillaje o aplastándolas como panqueques.

Es "deshumanizante", dicen los internautas, tachándolo de racismo.

Las personas que infligen dolor manual a esta muñeca Natasha no parecen estar relajándose ni liberando tensión, sino más bien torturándola y buscando su destrucción total. Al menos, así lo sintieron los internautas al ver estas imágenes, que probablemente ofendan la sensibilidad de las personas de color. Consideran esto una animosidad gratuita. "Nunca me convencerán de que esto es inofensivo. Es deshumanizante", afirma la creadora de contenido @tanaissa, quien rápidamente aprovechó esta tendencia viral.

También se preguntan por qué las personas de nacionalidad china usan muñecas negras como chivos expiatorios. Se niegan a creer que sea una simple coincidencia. En plataformas chinas como Red Notes, los más directamente involucrados justifican esta elección de tono de piel diciendo que "un bebé blanco se vería demasiado humano y realista" como para ser sometido a tal tortura. En otras palabras, un bebé negro sería una simple "cosa" que podría ser atropellada, arrojada desde un quinto piso o puesta como un calcetín. Sin embargo, en lugar de convertirse en un archivo vergonzoso, esta tendencia ha adquirido proporciones extraordinarias. Las muñecas Natasha se han convertido en un subproducto del racismo generalizado, que abarca desde filtros virtuales hasta caramelos ácidos.

Actos similares de racismo fueron condenados por asociaciones.

La persecución que sufren las Natasha Dolls es solo la punta del iceberg. En las redes sociales chinas, donde las normas son más laxas y la censura prácticamente inexistente, las personas negras son ridiculizadas y reducidas a "fenómenos". Como explica el medio Okafrique en un escalofriante video, "canales enteros transmiten escenas que muestran a chinos maltratando a bebés negros reales". Aterrorizar a niños negros vulnerables y sin recursos es una práctica común en estas plataformas locales.

Para combatir esta normalización del racismo y el contenido problemático que contamina internet, las asociaciones han reaccionado con firmeza. «El gobierno chino debería reconocer y condenar el racismo contra las personas negras que prevalece en internet en China y adoptar medidas para promover la tolerancia y combatir los prejuicios», declaró Human Rights Watch .

El problema, por lo tanto, no radica únicamente en la brutalidad de los videos, sino también en el mensaje que transmiten, consciente o inconscientemente. Al convertir repetidamente a estas muñecas negras en blancos legítimos de burla, humillación o destrucción espectacular, este contenido corre el riesgo de normalizar estereotipos ya profundamente arraigados.