A los 20 años, Tia Cordery se convirtió en propietaria de una vivienda gracias a un hábito que comenzó en su adolescencia.

Convertirse en propietaria de una vivienda a los 20 años, sin ayuda familiar y con un salario mínimo: esta es la hazaña lograda por Tia Cordery, una joven británica que ahora comparte su historia en TikTok. Una trayectoria que desafía la idea de que el acceso a la vivienda es inalcanzable para los menores de 30 años. Y que, según ella, se basa en una disciplina financiera que comenzó mucho antes de la edad adulta.

Un aprendizaje y un salario mínimo a los 16 años.

Tia Cordery no creció en una familia adinerada. Su familia no podía permitirse prestarle dinero para que comenzara su vida adulta, así que decidió tomar las riendas de su futuro desde muy joven. Siendo adolescente, empezó a trabajar como aprendiz en atención al cliente. El sueldo era modesto: unas 8 libras la hora, el salario mínimo legal para su edad en el Reino Unido.

A esa edad, muchos adolescentes gastan sus primeros ingresos en salir, ropa o simplemente en divertirse. Tia Cordery, sin embargo, toma una decisión radicalmente diferente. Y es esta decisión la que lo cambiará todo seis años después.

Ahorrar 400 libras al mes

Cada mes, la joven deposita la misma cantidad —alrededor de 400 libras— en una cuenta bancaria dedicada exclusivamente a la compra de su propiedad. «No tenía facturas», explica en el vídeo de TikTok que se ha vuelto viral. «No ganaba mucho dinero. Cobraba el salario mínimo. Pero perseveré».

¿Su método? Una autodisciplina radical, que ella resume en varios principios sencillos: una cuenta bancaria separada para ahorros (para evitar confusiones con los gastos cotidianos), no gastar innecesariamente y, sobre todo, rechazar salidas que rápidamente agotan el presupuesto de los jóvenes. Una estrategia bien conocida por los asesores financieros, que se basa completamente en la constancia.

El precio social: amigos perdidos y críticos

Esta disciplina, sin embargo, también tiene un precio: un precio social. «La gente con la que me juntaba entonces me llamaba tacaña porque no quería gastarme todo el dinero en salir constantemente», dice Tia Cordery. «Ya no hablo con ellos, pero fue difícil. Me decían: “Vamos, divirtámonos”, y yo les respondía: “No tengo mucho dinero, no quiero hacer eso”». Este testimonio nos recuerda la enorme presión social que puede recaer sobre los jóvenes ahorradores y la gran determinación que se necesita para resistirla.

Una carrera en el sector inmobiliario y un mensaje para los jóvenes.

Hoy en día, Tia Cordery trabaja en el sector inmobiliario, una elección profesional que, lógicamente, da continuidad a su trayectoria personal. Gracias a sus años de ahorro, pudo comprar su primera casa con tan solo 20 años.

Tras convertirse en una figura destacada en TikTok, esta joven utiliza su plataforma para concienciar a otros jóvenes sobre la importancia de empezar a ahorrar desde temprana edad. Según ella, muchas personas de su edad no están suficientemente informadas sobre los principios del ahorro ni sobre las opciones de financiación disponibles para comprar una vivienda. Esta observación es compartida por muchos profesionales de la educación financiera.

La historia de Tia Cordery no es, por lo tanto, "mágica"; se basa en un hábito sencillo, adquirido desde temprana edad y mantenido con una disciplina admirable. Es una demostración que recuerda a todas las generaciones que el ahorro sigue siendo una de las herramientas más poderosas, siempre y cuando sepamos cómo decir "no" a diario y nos atrevamos a hacerlo.