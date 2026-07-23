En Texas, esta mujer de 70 años imaginó un refugio de casas diminutas para mujeres.

Sociedad
Fabienne Baure
Screen Tiny House Giant Journey / YouTube

¿Y si envejecer bien significara vivir en una casa pequeña… y formar parte de una gran comunidad? En Texas (EE. UU.), Robyn Yerian transformó sus preocupaciones económicas en un proyecto de vivienda colectiva. Su comunidad de microcasas, «El Nido del Pájaro», reservada para mujeres, ahora atrae a personas de mucho más allá de su región.

De una idea personal a un proyecto colectivo

Al acercarse su jubilación, Robyn Yerian se dio cuenta de que sus ahorros no le permitirían vivir como había deseado. Inspirada por las minicasas, construyó la suya propia en 2016. Unos años más tarde, decidió ir un paso más allá: crear un lugar donde otras mujeres también pudieran vivir de forma más asequible y tranquila. Lo que comenzó como una solución práctica pronto se convirtió en una verdadera aventura humana.

Una apuesta audaz en el corazón de Texas.

Para hacer realidad su idea, Robyn invirtió 35 000 dólares de su fondo de jubilación para comprar casi dos hectáreas de terreno en Cumby, un pequeño pueblo a una hora de Dallas, Texas. El terreno estaba completamente sin urbanizar. Posteriormente, financió las conexiones a los sistemas de agua, electricidad y alcantarillado, elevando su inversión total a aproximadamente 150 000 dólares. Un compromiso importante, pero que sentó las bases para un proyecto innovador.

Un pueblo diseñado para vivir de forma diferente.

Actualmente, el sitio ofrece 14 parcelas totalmente equipadas para minicasas o autocaravanas. El alquiler es de 450 dólares al mes, considerablemente inferior al de muchas otras opciones de vivienda en Estados Unidos. El proyecto está teniendo éxito: 11 parcelas ya están ocupadas y las solicitudes no paran de llegar. Cientos de mujeres desean unirse a esta comunidad, lo que demuestra que este modelo satisface una necesidad real.

Una comunidad donde el apoyo mutuo es esencial

Originalmente, el proyecto no estaba reservado para mujeres, pero después de hablar con varias participantes durante un taller práctico, Robyn Yerian comprendió que un espacio exclusivamente femenino satisfacía una necesidad particular.

La mayoría de los residentes tienen entre 60 y 80 años. Comparten mucho más que simples vecinos: comidas comunitarias, transporte a citas médicas, apoyo moral y pequeñas tareas cotidianas. Cada uno conserva su independencia sabiendo que puede contar con los demás. Incluso los perros del pueblo contribuyen a este ambiente amigable, deambulando libremente de una terraza a otra.

Una regla sencilla: mantén un buen estado de ánimo.

La filosofía del pueblo se resume en dos palabras: «sin dramas». El respeto, la amabilidad y la comunicación abierta son los pilares de la vida comunitaria. Antes de unirse a «El Nido del Pájaro», cada solicitante mantiene una conversación profunda con el fundador y luego conoce a los demás residentes. El objetivo no es simplemente encontrar alojamiento, sino formar parte de una comunidad donde todos están dispuestos a dar tanto como reciben.

Envejecer libremente, sin aislamiento.

"El Nido del Pájaro" reúne a mujeres de orígenes muy diversos: solteras, divorciadas, viudas o exesposas. Esta diversidad se considera una ventaja. Para Robyn Yerian, el proyecto ofrece principalmente una alternativa al aislamiento y a las opciones de vivienda tradicionales. Si una residente atraviesa dificultades, el grupo prioriza las soluciones de apoyo a domicilio para que pueda permanecer en su hogar el mayor tiempo posible.

Un modelo que ya está inspirando a otros.

La iniciativa está atrayendo la atención mucho más allá de Texas. Mucha gente está interesada en esta forma de conciliar la autonomía, un costo de vida controlado y la solidaridad.

A través de su aldea de casas diminutas, Robyn Yerian demuestra que nunca es tarde para imaginar una nueva forma de vida. Y su proyecto nos recuerda que una comunidad solidaria puede ser, a veces, el bien más preciado.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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