Estas son precauciones que muchas mujeres toman cuando corren solas.

Calzarse las zapatillas, respirar aire fresco y disfrutar de un momento para una misma: eso es lo que significa correr para muchas personas. Sin embargo, para muchas mujeres, este descanso también implica una serie de reflejos diseñados para garantizar su seguridad. Una campaña australiana está volviendo a poner esta realidad en el punto de mira.

Corre, pero mantente siempre alerta.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026, la marca australiana de ropa deportiva LSKD ha lanzado una campaña titulada "Ella corre, pero nunca solo corre". Su objetivo es sencillo: mostrar la realidad que hay detrás de correr, muy alejada de las imágenes de libertad que suelen destacarse en la publicidad.

El mensaje se basa en una observación impactante: según la campaña, el 92 % de las mujeres afirma sentirse preocupada por su seguridad al salir a correr. Esta estadística ilustra una realidad generalizada, independientemente de la habilidad o experiencia atlética.

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Una preparación que va mucho más allá de un simple calentamiento.

Incluso antes de empezar a correr, muchas corredoras toman una serie de precauciones que se han vuelto casi automáticas. Comprobar que el móvil tenga suficiente batería, elegir una ruta bien iluminada y concurrida, evitar ciertas zonas o momentos del día, avisar a un ser querido de su ruta... estos hábitos se suman a la preparación física tradicional.

Durante la carrera, entran en juego otros reflejos: tener las llaves a mano, bajar el volumen de la música para estar atento al entorno o incluso cambiar de ruta si la situación resulta incómoda. Consideradas individualmente, estas acciones pueden parecer insignificantes. Sin embargo, en conjunto, demuestran una vigilancia constante.

Una carga mental que a menudo es invisible.

Más allá de las precauciones prácticas, la campaña pone de relieve una realidad más sutil: la hipervigilancia. Observar a los transeúntes, anticipar su comportamiento, cruzar la calle, acelerar o frenar según las circunstancias… para muchas mujeres, estos cálculos son casi instintivos. Forman parte integral de su día a día, a veces durante años. Esta atención constante consume energía y transforma un momento que debería ser sinónimo de bienestar en un ejercicio donde la seguridad permanece siempre presente en segundo plano.

Un mensaje que desafía a toda la sociedad.

El lema de la campaña resume su objetivo: «La seguridad no debería ser una estrategia». En lugar de recordar a las mujeres las precauciones que deben tomar, LSKD las invita a cambiar su perspectiva. La idea es enfatizar que la responsabilidad de un espacio público supuestamente seguro no puede recaer únicamente en las mujeres que lo utilizan.

De este modo, la marca anima a cada persona a adoptar comportamientos respetuosos: evitar actitudes que puedan percibirse como intimidantes, intervenir ante comportamientos inapropiados o cuestionar el impacto de las propias acciones.

Una campaña que tiene gran repercusión

Difundida en redes sociales, la iniciativa generó rápidamente numerosas reacciones. Miles de mujeres compartieron sus experiencias y describieron los hábitos que han desarrollado para correr con mayor tranquilidad. El tema incluso ha trascendido las fronteras australianas. Pone de relieve una realidad que muchos reconocen y que ya ha sido abordada por otras campañas, especialmente en el ámbito deportivo.

Al dar voz a los corredores, esta iniciativa contribuye a visibilizar una experiencia que a menudo pasa desapercibida. Además, abre un diálogo más amplio sobre cómo convertir los espacios públicos en lugares donde todos puedan practicar actividad física con mayor tranquilidad.

En definitiva, el mensaje es universal: correr debe ser ante todo un momento de libertad, placer y confianza, sin que la seguridad se convierta en una preocupación constante.