Ella marca el número de teléfono equivocado para el Día de Acción de Gracias... y forja una amistad improbable que ha durado 10 años.

En 2016, Wanda Dench, una abuela de Arizona, envió por error un mensaje de texto con una invitación para el Día de Acción de Gracias a Jamal Hinton, un adolescente de 17 años, en lugar de a su nieto. Conmovida por su respuesta juguetona, lo invitó a la mesa, sellando así una amistad que ya dura 10 años.

El error que lo cambió todo

Wanda Dench envió un mensaje de texto al número equivocado y recibió esta respuesta de Jamal Hinton: "¿Quién eres?". Respondió: "¡Tu abuela!", junto con una selfie. Jamal Hinton le envió la suya: "No eres mi abuela, pero ¿puedo ir de todos modos?". Ella aceptó, fiel al espíritu de las abuelas que alimentan a todos. Lo que podría haber quedado como una simple anécdota se convirtió en una tradición: cada año, Jamal regresa para compartir la cena de Acción de Gracias con Wanda y su familia.

Una conexión inmediata y duradera

Durante su primera cena de Acción de Gracias, la conexión entre el septuagenario y la adolescente fue instantánea. A pesar de la enfermedad de Wanda (cáncer de mama) y la pérdida de su esposo, se reunían cada Día de Acción de Gracias, compartiendo comidas, juegos y gratitud en la mesa familiar. Su encuentro casual se convirtió en una auténtica amistad, celebrada por millones de internautas conmovidos por esta historia de bondad inesperada y un vínculo forjado por casualidad.

Feliz Día de Acción de Gracias‼️‼️2016-2026 🎬10 años después‼️ pic.twitter.com/24iJ1Ixuwp – Jamal Hinton (@ Jamalhinton12) 28 de noviembre de 2025

Una tradición que inspira al mundo

Jamal publica su reencuentro anualmente en X (antes Twitter), conmoviendo a millones de personas: "Es el destino", confiesa Wanda. Incluso virtualmente durante su quimioterapia, su vínculo persiste, organizando llamadas y manteniendo viva la llama de una amistad que nació de una llamada casual. Con el tiempo, su historia se convierte en un símbolo de esperanza: que la bondad puede surgir en cualquier momento, incluso de un mensaje enviado por error. Y cada año, cuando llega el Día de Acción de Gracias, su foto uno al lado del otro le recuerda al mundo que la familia también puede elegirse a sí misma.

Más allá de una simple anécdota viral

Esta historia trasciende las redes sociales: Wanda se hace un tatuaje con la ayuda de Jamal, mientras él se convierte en entrenador de baloncesto y presentador. Su genuina amistad, símbolo de unidad en un mundo dividido, incluso es el tema de una película de Netflix en desarrollo. Y mientras sus vidas cotidianas evolucionan, una cosa permanece: esta silenciosa promesa de permanecer el uno para el otro. Cada foto, cada risa compartida sirve como recordatorio de que algunas conexiones no se deben a la sangre, sino todo a la bondad y la casualidad. Un simple número equivocado que, años después, sigue inspirando a quienes aún sueñan con conexiones inesperadas y profundamente humanas.

Feliz Día de Acción de Gracias de parte de MI FAMILIA a la suya 💞 Le deseamos a @dench_wanda una pronta y saludable recuperación. El 9.º año no salió como lo habíamos planeado, pero volveremos con más energía que nunca para el 10.º año. ¡Nos vemos el año que viene! 🦃🏡❤️ pic.twitter.com/GjHfb6hCE0 – Jamal Hinton (@ Jamalhinton12) 29 de noviembre de 2024

En resumen, un simple mensaje de texto enviado a un número equivocado desencadenó un vínculo que desafía el tiempo, las dificultades y las diferencias generacionales. Diez años después, Wanda y Jamal demuestran que un gesto aparentemente insignificante puede abrir la puerta a una profunda amistad, capaz de conmover corazones tanto como cualquier comida navideña. Su historia nos recuerda que los encuentros más hermosos a veces surgen donde menos los esperamos, y que el Día de Acción de Gracias, en definitiva, celebra la casualidad tanto como la gratitud.