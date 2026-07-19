Una enfermedad crónica truncó su sueño de convertirse en primera bailarina, pero su historia no terminó ahí.

Kate Stanforth (@katestanforth) demuestra que los sueños pueden evolucionar sin desaparecer jamás. Privada de una carrera como bailarina profesional por una enfermedad crónica a los 14 años, encontró una nueva forma de mantener viva su pasión y expandir los límites de la danza.

Una infancia marcada por la pasión por el ballet.

Para Kate Stanforth, la danza siempre ha sido fundamental. Descubrió el ballet a los dos años y, muy pronto, esta pasión se convirtió en su vocación. A los ocho, ingresó en un programa de formación preprofesional con un objetivo claro: convertirse en bailarina. Durante más de una década, se formó intensamente y construyó su futuro en torno a los escenarios. Grandes compañías británicas como el Royal Ballet y el Rambert figuraban entre sus aspiraciones. Su sueño parecía hacerse realidad, impulsado por años de trabajo duro, disciplina y determinación.

Una enfermedad crónica que cambia el rumbo de su historia.

A los 14 años, justo cuando estaba a punto de alcanzar su meta, su vida dio un giro drástico. Kate Stanforth desarrolló los primeros síntomas de encefalomielitis miálgica (EM), también conocida como síndrome de fatiga crónica. Esta compleja enfermedad neurológica provoca un agotamiento profundo y persistente, así como numerosos síntomas que pueden limitar gravemente las actividades diarias.

Para la joven bailarina, la consecuencia fue difícil de aceptar: tuvo que dejar el ballet. Al principio, esta interrupción pareció temporal. Con el tiempo, Kate Stanforth (@katestanforth) comprendió que su carrera como bailarina profesional, tal como la había imaginado, no podía retomarse de la misma manera.

Lamentar un sueño para reinventarse.

Durante varios años, Kate atravesó un periodo de reconstrucción personal. La danza, que siempre había sido fuente de alegría y plenitud, se convirtió también en un tema doloroso. Explica que durante mucho tiempo le costó hablar de ello, ya que la pérdida de esa parte de su identidad era muy difícil de sobrellevar. Sin embargo, con el tiempo, su salud comenzó a estabilizarse. En lugar de abandonar el ballet por completo, optó por redescubrir ese mundo de una manera diferente.

Entonces se le abrió un nuevo camino: transmitir sus conocimientos convirtiéndose en profesora de danza. Este paso le permitió reconectar con su arte y, al mismo tiempo, forjar una relación diferente con la disciplina que había marcado toda su vida. La danza dejó de ser solo una meta a alcanzar para convertirse en un espacio de expresión, de compartir y de crecimiento personal.

Una nueva forma de bailar y cambiar mentalidades

Su trayectoria dio un giro inesperado al descubrir la danza en silla de ruedas. Este enfoque le permitió seguir explorando el movimiento y concebir un ballet más inclusivo, donde cada cuerpo pueda encontrar su lugar. Ahora, como profesora de ballet titulada, Kate Stanforth (@katestanforth) colabora con destacadas instituciones artísticas, como New Adventures de Matthew Bourne, el Royal Ballet y la Rambert Dance Company.

También participa en diversos proyectos de moda y televisión, incluyendo colaboraciones para la Semana de la Moda de Londres y producciones emitidas por la BBC, ITV y Channel 4. Su trayectoria demuestra que la danza no se limita a una figura o una interpretación perfectas. También puede ser una expresión de creatividad, adaptabilidad y autoconfianza.

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Abogar por una danza más inclusiva

A pesar de su experiencia, Kate Stanforth sigue observando obstáculos para los artistas con discapacidad, especialmente en el ballet clásico. Cree que los bailarines con discapacidad a menudo tienen que demostrar su valía para ser considerados verdaderos artistas.

Para Kate Stanforth (@katestanforth), la accesibilidad no disminuye la excelencia artística. Al contrario, puede enriquecer la disciplina aportando nuevas perspectivas. Por ello, aboga por programas de formación más accesibles, una mayor representación de bailarines con discapacidad e igualdad de oportunidades en las compañías profesionales.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado, la ambición de Kate Stanforth permanece intacta: regresar algún día a los escenarios para bailar ballet profesionalmente. Su historia nos recuerda que los sueños no necesariamente desaparecen cuando la vida nos presenta obstáculos inesperados. Pueden transformarse, tomar un nuevo rumbo e incluso fortalecerse.