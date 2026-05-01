Con tan solo 14 años, Adhara Pérez Sánchez tiene un coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein.

Le diagnosticaron autismo a los 3 años, lamentablemente sufrió acoso escolar y fue ignorada por sus profesores. Ahora, a los 14, Adhara Pérez Sánchez tiene un coeficiente intelectual de 162 —superior al de Albert Einstein— y dos títulos de ingeniería. Su historia es extraordinaria.

Un coeficiente intelectual de 162, superior al de Einstein y Hawking.

Adhara Maite Pérez Sánchez es una joven niña prodigio mexicana cuyo coeficiente intelectual se estima en 162, superando así la puntuación estimada del físico teórico suizo-estadounidense de origen alemán Albert Einstein y del físico teórico y cosmólogo británico Stephen Hawking.

Para que se hagan una idea, el coeficiente intelectual promedio ronda los 100; una puntuación de 162 sitúa a Adhara entre "las mentes más brillantes del mundo". Esta cifra es aún más destacable si se tiene en cuenta que esta joven creció en circunstancias particularmente difíciles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Seres Inspiradores (@seres.inspiradores)

Una infancia marcada por el acoso escolar y el autismo.

Originaria del barrio empobrecido de Tláhuac en la Ciudad de México, Adhara fue diagnosticada con autismo a los tres años. En la escuela, sufría acoso escolar y sus maestros no estaban preparados para atender sus necesidades. Cambió de escuela tres veces. Su madre relató en una entrevista con Marie Claire México: "Ya no quería hacer nada, estaba deprimida, nadie la comprendía, se burlaban de ella". Un contexto que podría haberla frenado… pero no fue así.

Dos títulos de ingeniería obtenidos antes de la adolescencia.

Adhara terminó la primaria a los 5 años y la secundaria a los 9. A los 11, ingresó al Instituto Politécnico Nacional de México, donde obtuvo una licenciatura en ingeniería de sistemas, seguida de una segunda licenciatura en ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica de México. Al mismo tiempo, cursaba estudios de astronomía y soñaba con convertirse en la primera mujer astronauta mexicana.

Stephen Hawking como catalizador de una vocación

A los siete años, tras un ataque epiléptico que la dejó en coma durante tres días, Adhara vio fotos de Stephen Hawking en la consulta de su médico. Aquel momento lo cambió todo: despertó su pasión por la ingeniería y la exploración espacial. Desde entonces, nunca ha vuelto a mirar las estrellas de la misma manera.

Embajador de STEM y futuro ingeniero de la NASA.

Adhara Pérez Sánchez es actualmente embajadora STEM de la Agencia Espacial Mexicana, donde imparte clases de matemáticas y ciencias espaciales a jóvenes estudiantes. Su meta final es trabajar para la NASA como ingeniera antes de convertirse en astronauta. Incluso recibió una invitación del rector de la Universidad de Arizona (EE. UU.) para estudiar allí, pero prefirió quedarse en México. Esta decisión refleja su firmeza y convicción.

En resumen, Adhara Pérez Sánchez demuestra a sus 14 años que el genio no conoce límites ante la dificultad. Aspira a lo más alto, y dado su historial, sería imprudente apostar en su contra.