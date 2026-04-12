Una mujer fue presuntamente obligada por su expareja a tatuarse su nombre 250 veces.

Sociedad
Fabienne Ba.
Site web Stichting Spijt van Tattoo

Una mujer holandesa afirma que su expareja la obligó a tatuarse su nombre en el cuerpo en repetidas ocasiones. Su testimonio forma parte de una campaña para concienciar sobre el maltrato psicológico en las relaciones de pareja.

Durante una relación descrita como tóxica, se impusieron más de 200 tatuajes.

Una mujer holandesa, identificada solo como Joke, afirma que su expareja la obligó a tatuarse durante lo que ella describe como una relación destructiva. Según informaciones de la prensa holandesa , la víctima habría sido obligada a tatuarse el nombre o las iniciales de su expareja más de 200 veces en distintas partes de su cuerpo.

Según la fundación holandesa Spijt van Tattoo, estos tatuajes se realizaron supuestamente con material comprado por internet, en un contexto de manipulación emocional y presión psicológica. La organización afirma que la víctima vivió durante varios años en un ambiente de miedo y humillación.

Una campaña de sensibilización sobre la violencia psicológica.

La historia de Joke forma parte de una campaña de sensibilización liderada por la Fundación Spijt van Tattoo, que apoya a las personas que desean eliminar tatuajes asociados a experiencias difíciles. La campaña, titulada "Uit je hart, uit je huid" ("Desde tu corazón, desde tu piel"), tiene como objetivo recaudar fondos para financiar los procedimientos de eliminación de tatuajes.

Según la fundación, algunas mujeres se tatúan bajo coacción o en un contexto de manipulación emocional, lo que puede dejarles secuelas psicológicas permanentes. Varios especialistas señalan que ciertas formas de violencia doméstica pueden incluir mecanismos de control sobre el cuerpo y la imagen.

Un proceso de borrado que dura varios años

Según la Fundación Spijt van Tattoo, la víctima recibió apoyo durante aproximadamente tres años para eliminar gradualmente los tatuajes. El proceso involucró a varios profesionales, incluyendo un especialista en eliminación de tatuajes con láser y expertos en los campos médico y artístico. La fundación informa que la mayoría de los tatuajes se eliminaron con éxito, aunque pueden quedar algunos rastros. Los procedimientos de eliminación de tatuajes suelen requerir varias sesiones espaciadas en el tiempo para permitir que la piel cicatrice.

Un problema relacionado con la violencia doméstica

Las organizaciones de apoyo a las víctimas destacan que la coerción física o psicológica puede manifestarse de diversas formas en las relaciones abusivas. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia doméstica puede incluir actos destinados a controlar el cuerpo o la apariencia de una persona. Las campañas de sensibilización buscan específicamente alentar a las víctimas a buscar ayuda y a informar mejor al público sobre estas situaciones.

En definitiva, la campaña liderada por la Fundación Spijt van Tattoo busca concienciar sobre un problema aún poco conocido. Al compartir testimonios personales, la organización espera fomentar el reconocimiento del abuso psicológico y promover el acceso al apoyo adecuado. Las asociaciones destacan la importancia de las redes de apoyo para las personas que se enfrentan a este tipo de situación.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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