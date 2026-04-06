El "boca de pato" de la Generación Z está reemplazando a la "cara de pato": ¿en qué consiste esta tendencia?

Las normas en las redes sociales evolucionan rápidamente, incluyendo la forma en que las personas posan frente a la cámara. Tras años dominados por la famosa "cara de pato", está surgiendo gradualmente una nueva expresión facial: el "puchero de la Generación Z". Popularizada en las redes sociales, esta pose se distingue por un enfoque más natural, en línea con las tendencias actuales que valoran la autenticidad.

Una evolución en los códigos del posado fotográfico

La "cara de pato", caracterizada por unos labios muy fruncidos, se ha asociado durante mucho tiempo con las selfies publicadas en las redes sociales en la década de 2010.

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La generación Z actual parece preferir una expresión más discreta, conocida como el "puchero Gen Z". Esta postura consiste en entreabrir ligeramente los labios, manteniendo una expresión facial más relajada.

Este cambio ilustra una evolución en las referencias estéticas en línea, donde las expresiones consideradas más espontáneas están ganando popularidad.

Los creadores de contenido comparten regularmente tutoriales que explican cómo adoptar esta postura, lo que contribuye a su rápida difusión.

Una tendencia vinculada a la búsqueda de la naturalidad.

El éxito del “boca de la Generación Z” forma parte de una tendencia más amplia que valora una apariencia percibida como menos pulida.

Varios especialistas en comunicación visual observan que los jóvenes usuarios de internet prefieren las imágenes que dan la impresión de haber sido tomadas en el momento, sin una puesta en escena excesiva.

Esta evolución va acompañada de un interés por estilos fotográficos más minimalistas, donde se enfatiza la luz natural y las expresiones sobrias.

La popularidad de esta pose refleja, por tanto, la búsqueda de un equilibrio entre realzar la imagen y dar una impresión de autenticidad.

El papel central de las redes sociales en la difusión de la tendencia

Como muchas tendencias visuales, el gesto de "bocazas de la Generación Z" se popularizó gracias a las redes sociales. Los vídeos cortos permiten mostrar rápidamente diferentes poses y consejos.

Las tendencias estéticas suelen evolucionar en ciclos, y cada generación desarrolla sus propios estándares. Cabe reconocer que la mayor visibilidad de ciertas expresiones faciales contribuye a la estandarización de nuevos códigos visuales.

Una nueva ilustración de la evolución de los códigos digitales.

Las tendencias relacionadas con las selfies demuestran cómo las prácticas digitales influyen en la percepción de la imagen.

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El cambio de la pose de "cara de pato" a la pose de "boca de morrito" de la Generación Z ilustra la rapidez con la que pueden evolucionar los códigos estéticos. Estas tendencias contribuyen a redefinir cómo los usuarios de internet eligen representarse a sí mismos en línea.