A sus 22 años, este deportista impresiona en la pista de esquí y fascina al público.

Con tan solo 22 años, Eileen Gu se ha consolidado como un fenómeno del esquí acrobático, tres veces medallista olímpica para China y la atleta de invierno mejor pagada del mundo. Nacida en Estados Unidos, estudiante de Stanford y modelo para marcas de lujo, esta atleta polifacética fascina por su habilidad y su espíritu independiente.

Una estrella olímpica temprana e intocable

En Pekín 2022, Eileen Gu, de 18 años, hizo historia al ganar el oro en big air y halfpipe, además de una medalla de plata en slopestyle. Desde entonces, ha acumulado 20 victorias en la Copa del Mundo, un récord histórico para mujeres, y triunfó en la primera Snow League en China el pasado diciembre. Su técnica característica —un doble cork 1620 ejecutado con precisión quirúrgica— sigue emocionando al público, especialmente en China, donde es un icono nacional muy querido.

Los deportistas de invierno más ricos

Con $23 millones en ganancias proyectadas para 2025 según Sportico , Eileen Gu encabeza la lista de atletas olímpicas de invierno y ocupa el cuarto lugar entre las atletas femeninas de todos los deportes. Sus patrocinadores incluyen gigantes globales como Red Bull, Tiffany, Porsche, Victoria's Secret y Louis Vuitton, así como marcas chinas como Anta Sports y Luckin Coffee. Desfiló para Bosideng en Milán y cerró el desfile de Brunello Cucinelli en Shanghái, alternando con fluidez entre las pasarelas de moda y las pistas de esquí.

Nacido en EE.UU., competidor chino: el misterio de la nacionalidad

De madre china y padre estadounidense, Eileen Gu creció entre ambas culturas, pasando los veranos en Pekín. En 2019, decidió competir por China, sin aclarar públicamente su ciudadanía, un tema delicado, ya que China no permite la doble nacionalidad. Actualmente cursa una licenciatura en Relaciones Internacionales en Stanford, donde cursará el penúltimo año a su regreso, lo que demuestra que sus ambiciones van más allá del mundo del deporte.

Un enfoque zen para los Juegos Olímpicos de 2026

Con los Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026 en marcha (hasta el 22 de febrero), Eileen Gu afirma sentirse libre de toda presión. Su pasión por Milán, ciudad de moda y cultura, añade una dimensión personal a esta competición.

En definitiva, Eileen Gu encarna a la mujer moderna: atleta de élite, influencer, estudiante brillante y modelo internacional. Al rechazar las categorías estrechas, redefine el éxito, surfeando las olas, literalmente, de un éxito global que apenas comienza.