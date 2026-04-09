Una influencer es acusada de usar inteligencia artificial para superponer su cabeza al cuerpo de una modelo.

Sociedad
Fabienne Ba.
@tatiana.elizabethh / TikTok

Una polémica ha estallado en las redes sociales después de que una influencer estadounidense fuera acusada de usar inteligencia artificial para alterar una imagen y atribuírsela. El caso, ampliamente comentado en línea, plantea interrogantes sobre el uso de la IA en la creación de contenido visual.

Una imagen en el centro de la controversia

La influencer estadounidense Lauren Blake Boultier ha sido acusada por la modelo Tatiana Elizabeth de usar una imagen alterada con inteligencia artificial. Según publicaciones en línea, la foto muestra un cuerpo similar al de la modelo, con elementos visuales idénticos, incluyendo la vestimenta, la pose y el fondo.

Tatiana Elizabeth afirmó que la imagen original fue tomada en un evento deportivo varios años antes. También señaló que la publicación insinuaba que la influencer había asistido a un torneo de tenis en Miami, mientras que la foto original, según se informó, fue tomada en el US Open. La comparación entre ambas imágenes, ampliamente difundida en redes sociales, provocó rápidamente fuertes reacciones.

@tatiana.elizabethh se está poniendo raro, me mudo a Marte #fyp #greenscreen ♬ sonido original - Whitney Leavitt

La inteligencia artificial en el centro de los debates

Ante las críticas, Lauren Blake Boultier finalmente admitió que la imagen provenía de un proceso de creación de contenido mediante inteligencia artificial. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la influencer se disculpó, afirmando que no tenía intención de usar la imagen de otra creadora de contenido. Asegura haber contactado a Tatiana Elizabeth tras la controversia e indica que desea reforzar los controles sobre el contenido publicado a través de su equipo.

Una controversia que reaviva las cuestiones éticas.

El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, y algunos usuarios han expresado su preocupación por el uso de la inteligencia artificial en la producción de imágenes. El rápido desarrollo de herramientas para modificar o generar imágenes plantea interrogantes sobre la propiedad intelectual, la autenticidad del contenido y la protección del trabajo de los creadores. Varios expertos señalan que las imágenes generadas o modificadas por IA a veces reutilizan elementos existentes, lo que podría generar conflictos sobre el uso de los datos originales.

El uso cada vez mayor de tecnologías de inteligencia artificial en la comunicación digital está transformando las prácticas de producción de imágenes. Los creadores de contenido deben especificar cada vez más el origen de las imágenes que utilizan para evitar confusiones o disputas. Este caso pone de relieve los desafíos que plantea la rápida evolución de las herramientas digitales, en particular en lo que respecta a la transparencia y el respeto por el trabajo creativo.

En resumen, la situación pone de relieve la importancia del uso controlado de las herramientas de IA, especialmente en un contexto donde a veces resulta difícil distinguir la línea entre el contenido real y el generado.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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