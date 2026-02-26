¿Cómo consigue este expatriado vivir en un hotel de cinco estrellas por menos del coste del alquiler?

Mudarse a otro país para ahorrar dinero ya no es inusual. Sin embargo, cambiar un apartamento estándar por una suite de hotel de cinco estrellas por el precio de un alquiler es fascinante. Sin embargo, esta es la decisión audaz de una expatriada británica —@diamantelv en Instagram— que abraza plenamente su estilo de vida.

Una salida deseada lejos del Reino Unido

Conocida por su participación en el programa "Love Island", Diamanté Laiva (@diamantelv) ha decidido dejar el Reino Unido y establecerse en el Sudeste Asiático. En sus redes sociales, comparte un estilo de vida con el que muchos jóvenes sueñan: afirma vivir en un hotel de lujo por unos 500 dólares al mes, o aproximadamente 420 euros.

En un video, muestra su luminosa suite con cocina totalmente equipada, una acogedora sala de estar y vistas panorámicas de la ciudad. Cuenta con servicio de limpieza regular, lo que la libera de muchas tareas domésticas. Según ella, este estilo de vida le cuesta menos que su anterior alojamiento en el Reino Unido.

¿Por qué un precio tan bajo?

El coste de la vida varía considerablemente entre países. Algunas ciudades del Sudeste Asiático ofrecen precios significativamente más asequibles que las de Europa Occidental, tanto en vivienda como en servicios básicos. Aunque la dirección exacta no se ha confirmado oficialmente, algunos analistas en línea sitúan el establecimiento en Da Nang, Vietnam. Esta ciudad costera es conocida por atraer a expatriados y trabajadores remotos gracias a su combinación de comodidades modernas, un ambiente agradable y precios moderados.

En algunos destinos turísticos, los hoteles ofrecen atractivas tarifas mensuales para estancias largas, especialmente fuera de temporada alta. Para el hotel, esto garantiza una ocupación estable. Para usted, elegir esta opción puede significar comodidad de alta gama a un precio accesible.

Servicios dignos de una estancia de bienestar

Según sus publicaciones, el precio incluye el acceso a numerosos servicios: spa, saunas, piscina y zonas de relax. Diamanté Laiva (@diamantelv) menciona varias saunas y diversas instalaciones de bienestar. También explica que cena habitualmente en uno de los restaurantes del hotel, disfrutando de vistas panorámicas de la ciudad. Se dice que la piscina, abierta por las noches, es uno de los factores decisivos.

Probablemente puedas imaginar la sensación: terminar el día con unos largos en la piscina y luego regresar a una suite impecable. Este tipo de contenido alimenta la imaginación colectiva. La idea de sustituir un alquiler tradicional por un paquete todo incluido atrae cada vez a más personas que buscan libertad y optimizar su presupuesto.

Una tendencia impulsada por el trabajo remoto

Su experiencia se enmarca en una tendencia más amplia: la expatriación estratégica. Con el auge del teletrabajo, muchos profesionales eligen destinos con mayor poder adquisitivo. Ciertas regiones del Sudeste Asiático, así como Latinoamérica y Europa del Este, se destacan con frecuencia por su combinación de un coste de vida moderado, un clima agradable y una infraestructura adecuada para los freelancers.

Sin embargo, tras las imágenes inspiradoras, también hay realidades prácticas: visas, seguro médico, impuestos y adaptación cultural. Las redes sociales suelen mostrar el entorno idílico, pero todo proyecto de expatriación merece una cuidadosa reflexión.

Entre la inspiración y la realidad

Las reacciones a sus videos son entusiastas. Muchos dicen estar listos para intentarlo. Sin embargo, es importante recordar que las tarifas de los hoteles varían según la temporada, la duración de la estancia y los acuerdos negociados. Lo que es posible en un momento específico de una ciudad determinada no es una regla universal.

Además, vivir en un hotel ofrece flexibilidad y servicios incluidos, pero algunos prefieren la estabilidad de una vivienda tradicional. La historia de Diamanté Laiva (@diamantelv) demuestra principalmente que hay diferentes maneras de vivir el mundo, según tus prioridades y estrategia.

En definitiva, tras la suite con spa y piscina se esconde una reflexión sobre el coste de la vida y las oportunidades que ofrecen ciertos contextos económicos. Es una invitación a ampliar horizontes, recordando planificar cada paso con claridad.