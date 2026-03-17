Australialainen yrittäjä väittää suunnitelleensa koiralleen henkilökohtaisen syöpärokotteen ChatGPT:n avulla.

Kohdatessaan koiransa syövän, australialainen yrittäjä Paul Conyngham päätti kokeilla epätavallista lähestymistapaa. Hän väittää käyttäneensä tekoälyä ja geenianalyysiä suunnitellakseen yksilöllisen kokeellisen rokotteen lemmikkinsä sairauden hoitoon. Hänen tutkijoiden tuella ja tieteellisen valvonnan alaisena toteutettu aloitteensa on viime aikoina herättänyt tiedeyhteisön huomion ja herättänyt uudelleen keskustelua tekoälyn potentiaalista yksilöllisessä lääketieteessä.

Epätoivoinen yritys pelastaa koiransa

Tarina alkaa, kun Paul Conynghamin adoptoima koira Rosie saa diagnoosin aggressiivisesta syövästä. Useista eläinlääkärihoidoista, kuten leikkauksesta ja kemoterapiasta, huolimatta tauti jatkaa etenemistään.

Useiden kansainvälisten tiedotusvälineiden raporttien mukaan "saatavilla olevat hoitovaihtoehdot vain hidastivat taudin etenemistä". Tämän tilanteen edessä yrittäjä Paul Conyngham, tekoälyn ja data-analyysin asiantuntija, päätti tutkia muita mahdollisuuksia. Hänen tavoitteenaan oli ymmärtää paremmin kasvaimen geneettistä alkuperää, jotta voitaisiin kehittää kohdennettu hoito.

Australialainen teknologiayrittäjä Paul Conyngham selittää, kuinka hän käytti ChatGPT/AlphaFold-ohjelmistoa (käyttäen 3 000 dollaria ilman biologista taustaa) luodakseen räätälöidyn MRNA-rokotteen koiransa syöpäkasvainten hoitoon. Epätodellista. https://t.co/Fue75JkdXo pic.twitter.com/WaO3JayYR1 — Trung Phan (@TrungTPhan) 14. maaliskuuta 2026

Tekoälyn ja ChatGPT:n avulla

Paul Conyngham hyödyntää projektissaan useita tekoälytyökaluja, kuten ChatGPT:tä ja AlphaFoldia, proteiinien rakennetta analysoivaa ohjelmaa. Ensimmäisessä vaiheessa koiran tervettä DNA:ta verrataan kasvaimen DNA:han, jotta voidaan tunnistaa syövästä vastaavat mutaatiot. Tämä geneettinen analyysi mahdollistaa sitten muuttuneiden proteiinien tunnistamisen, joihin hoito voisi kohdistaa.

Yrittäjä Paul Conyngham hyödyntää tätä dataa tekoälyn avulla analysoidakseen mutaatioita ja kehittääkseen hoitostrategian. Hän käyttää ChatGPT:tä projektin vaiheiden jäsentämiseen ja erilaisten tieteellisten lähestymistapojen tutkimiseen. Vaikka hänellä ei ole biologista taustaa, hän tekee sitten yhteistyötä tutkijoiden kanssa muuttaakseen nämä tiedot rokoteprototyypiksi.

mRNA-teknologiaan perustuva kokeellinen rokote

Kehitetty hoito perustuu lähetti-RNA (mRNA) -teknologiaan, jota on jo käytetty joissakin viimeaikaisissa rokotteissa ja jota on tutkittu lukuisissa syöpätutkimuksissa. Saatujen geneettisten tietojen avulla projektiin osallistuneet tutkijat pystyivät syntetisoimaan yksilöllisen rokotteen, jonka tarkoituksena on stimuloida koiran immuunijärjestelmää niin, että se tunnistaa syöpäsolut ja hyökkää niitä vastaan.

Rokote annettiin sitten eläinlääkäritutkijoiden valvoman protokollan mukaisesti, ja tämän tyyppisille kokeellisille hoidoille on eettiset hyväksynnät. Mukana olleiden tutkijoiden mukaan tämä on yksi ensimmäisistä yrityksistä kehittää erityisesti koiralle suunniteltu yksilöllinen syöpärokote.

Rohkaisevia tuloksia, mutta vielä kokeiluluontoisia.

Projektiin osallistuneet tutkijat pitävät Rosiella havaittuja alustavia tuloksia "rohkaisevina". Joidenkin kasvainten kerrotaan "kutistuneen kooltaan hoidon antamisen jälkeen".

Asiantuntijat kuitenkin korostavat, että "tämäntyyppinen lähestymistapa on edelleen kokeellinen". Rokotetta ei tule pitää syövän parannuskeinona, vaan pikemminkin lupaavana tutkimusalueena, joka voisi parantaa joidenkin eläinten elämänlaatua. Tutkijat huomauttavat myös, että lähetti-RNA:han perustuvat yksilölliset hoidot ovat tällä hetkellä lukuisten eläinlääketieteellisten ja ihmislääketieteellisten tutkimusten kohteena.

Esimerkki tekoälyn potentiaalista personoidussa lääketieteessä

Rosien henkilökohtaisen tarinan lisäksi tämä aloite korostaa lääketieteellisten teknologioiden nopeaa kehitystä. Tekoälytyökalujen käyttö geneettisen datan analysoinnissa ja yksilöllisten hoitojen suunnittelussa herättää kasvavaa kiinnostusta biolääketieteelliseen tutkimukseen. Jotkut tiedemiehet uskovat, että "tämäntyyppinen lähestymistapa voisi pitkällä aikavälillä edistää yksilöllisempien syöpähoitojen kehittämistä sekä eläimillä että ihmisillä".

Yhteenvetona voidaan todeta, että Rosien kanssa tehty koe on toistaiseksi yksittäistapaus. Se kuitenkin havainnollistaa, kuinka tekoäly ja genomiikka voisivat lopulta mullistaa tapaa, jolla monimutkaisia sairauksia tutkitaan ja hoidetaan.